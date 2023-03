Bilhete Único: usuários entre 60 e 64 anos precisam recarregar a gratuidade todo mês em SP; veja como

Idosos de 60 a 64 anos precisam recarregar a gratuidade no Bilhete Único todos os meses

Os idosos entre 60 e 64 anos precisam recarregar a gratuidade dos seus cartões de Bilhete Único todos os meses, em São Paulo. Para usar o benefício tanto nos ônibus municipais, quanto nas linhas dos trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e do Metrô, é preciso que o processo de recarga seja efetuado duas vezes.

De acordo com a SPTrans, basta aproximar seu cartão de um equipamento de recarga nas estações, terminais e ou dos ônibus municipais para recarregar a gratuidade dos ônibus. Depois, o mesmo deve se repetir nos trilhos.

Depois de realizada a recarga, são disponibilizadas cinco cotas de ônibus e, depois, cinco cotas de trilhos. Cada uma tem validade temporal por sete dias a partir da primeira ativação. Passado o período de sete dias, uma nova cota temporal é ativada automaticamente. Não é preciso ir a um Posto de Atendimento ou fazer o procedimento de recarga novamente nesse meio tempo.

E para aqueles que completarem 60 anos ao longo do mês e já possuem um Bilhete Único, a gratuidade é liberada em cinco dias, contados a partir da data de aniversário. Desta forma, esse passageiro não precisa se deslocar até um Posto de Atendimento, basta aproximar o cartão duas vezes de um equipamento de recarga.

Enquanto aguarda a liberação da gratuidade, para andar nos ônibus da cidade de São Paulo, o passageiro poderá apresentar um documento oficial com foto ao motorista e desembarcar pela porta da frente.

Já os idosos acima de 65 anos não precisam recarregar as cotas de gratuidade e podem continuar utilizando os cartões normalmente. Para essa faixa etária, não houve qualquer alteração.

Como solicitar o Bilhete Único?

Quem ainda não possui o cartão, é possível fazer a solicitação no site da SPTrans. Lá também está disponível a solicitação de segunda via do documento que tenha sido perdido ou danificado. Depois disso, poderá retirar o novo cartão nos terminais municipais em 72 horas.