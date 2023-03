VÍDEO: Após discurso xenofóbico sobre baianos, vereador do RS chora e pede desculpas: “Lapso”

O vereador Sandro Fantinel (sem partido), de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que questionou o resgate de mais de 200 trabalhadores em situação análoga à escravidão em terras gaúchas, sendo a maioria baianos, gravou um vídeo pedindo desculpas (assista abaixo). Ele chorou na publicação e disse que sua família tem sido ameaçada. Após repercussão do caso, os vereadores da cidade aprovaram a abertura do processo de cassação do político.

O resgate dos trabalhadores ocorreu no último dia 22, em Bento Gonçalves, na Serra do Rio Grande do Sul. Mais de 200 eram mantidos em “condições degradantes” e trabalho análogo à escravidão durante a colheita da uva. A maioria partiu da Bahia em busca de trabalho. Porém, no local, as pessoas perceberam quais eram as regras oferecidas e tentaram ir embora, mas foram ameaçadas e espancadas.

Os trabalhadores foram encontrados depois que alguns deles, que conseguiram fugir, pediram ajuda à Polícia Rodoviária Federal (PRF). A corporação, em parceria com o Ministério do Trabalho e com a Polícia Federal, encontrou o alojamento e prendeu o responsável. No entanto, ele pagou fiança e foi solto.

Na terça-feira (28), enquanto participava de sessão na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, Sandro Fantinel pediu aos produtores da região que “não contratem mais aquela gente lá de cima”, se referindo aos baianos, e disse que eles deveriam preferir recrutar argentinos, pois, segundo ele, seriam “limpos e corretos”.

O caso foi alvo de uma reportagem na TV Bahia, afiliada da TV Globo, na quarta-feira (1º) e, ao fim da exibição, a jornalista e apresentadora Jéssica Senra, que comanda o “Bahia Meio Dia”, rebateu as falas do vereador gaúcho e destacou que o povo baiano não vai “se deitar para senhores do engenho”. O vídeo viralizou e causou grande repercussão na web. Veja abaixo:

Logo depois, o vereador tentou se explicar em entrevista à RBS TV, afiliada da TV Globo no RS.

“A intenção da pauta na tribuna era querer transmitir para os agricultores terem um certo cuidado. Porque existem alguns grupos que estão dando golpes usando a questão da analogia à escravidão. [...] Quando a gente está no calor da fala, [...] a gente diz palavras que não é o que a gente quer dizer, que não representa a gente”, afirmou.

Na quinta-feira (2), ele publicou um vídeo em seu Instagram, no qual pediu desculpas pelas falas e disse que tem “muito apreço pelo povo baiano”. Assista abaixo:

“Registro que tenho muito apreço ao povo baiano e a todos do Norte e Nordeste do país. Em um momento de lapso mental, proferi palavras que não representam o que eu sinto pelo povo da Bahia e do Norte e Nordeste”, disse o vereador.

O político destacou disse que subiu à tribuna da Câmara Municipal de Caxias do Sul para prestar “solidariedade aos empresários e produtores rurais”. Segundo ele, sua verdadeira intenção era alertar para possíveis fraudes, quando trabalhadores inventariam más condições de trabalho.

“Eu toquei no nome dos baianos porque o processo que está correndo em Bento Gonçalves foi com os baianos. Se tivesse sido com os mineiros, eu teria falado sobre mineiros. Não tenho nada contra os baianos, pelo contrário. Tive nas praias de lá, é maravilhoso”, disse ele.

Processo de cassação

Depois da repercussão negativa das falas do vereador, a Câmara Municipal de Caxias do Sul aceitou a abertura de um processo de cassação de Sandro Fantinel. Foi criada uma comissão parlamentar processante, que tem 90 dias para a decisão final.

Investigação

O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul (MPT-RS) abriu uma investigação contra o político por apologia ao trabalho escravo. Segundo o órgão, o vereador “culpabilizou as vítimas pela situação, além de promover xenofobia contra trabalhadores baianos” em seu discurso.

Procurador e vice-coordenador nacional de erradicação do trabalho escravo no MPT, Italvar Medina disse que a fala do político “minimiza, indevidamente, a extrema gravidade da escravidão contemporânea, busca culpabilizar as próprias vítimas pelos ilícitos sofridos, tem conteúdo preconceituoso e, para piorar, estimula a discriminação nas relações de trabalho, em ofensa à Constituição da República, à legislação e a compromissos internacionais assumidos pelo Brasil”, ressaltou.

