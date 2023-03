Prefeitura de São Paulo oferece 20 mil vagas em cursos de gigantes do setor de tecnologia; confira

A Prefeitura de São Paulo lançou na última quinta-feira (2) uma colaboração inédita de capacitação com a AWS (Amazon Web Services). O Porta Cate conta com 20 mil vagas gratuitas de qualificação em computação em nuvem, introdução à programação, metaverso e marketing digital, realizados por meio do Portal Tech, programa criado pela equipe de treinamentos massivos da AWS e pela Meta.

A colaboração entre Prefeitura, AWS e Meta visa facilitar o acesso à capacitação de jovens e adultos que possuem interesse em atuar neste mercado, além do foco de aumentar a participação em tecnologia de grupos hoje sub-representados, como mulheres, negros e comunidade LGBTQIA+.

Além das vagas disponíveis no Portal Tech, a equipe de treinamentos massivos da AWS oferecerá um curso de fundamentos de computação em nuvem e dará vouchers gratuitos da certificação AWS Cloud Practitioner para 500 alunos formados em cursos técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e Fundação Paulistana.

Acordo

As iniciativas de colaboração entre a AWS e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho fazem parte de um acordo assinado com a Prefeitura de São Paulo no final do ano passado.

Desenvolvido para atender profissionais de todas as áreas, pequenos empreendedores, estudantes ou qualquer pessoa interessada em aprender e trabalhar com tecnologia, a colaboração vai oferecer quatro opções de capacitação: Computação em Nuvem; Curso de Cloud Practitioner; Marketing Digital e Metaverso; e Introdução à programação.

Acesse gratuitamente aqui.

