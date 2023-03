Lotofácil 2753: Prêmio desta sexta-feira é de R$ 1,5 milhão; confira

Apostadores da Lotofácil que acertarem as quinze dezenas no sorteio desta sexta-feira podem levar para casa um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

Confira os números sorteados para a Lotofácil:

02, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25

Ontem saiu para 4

Quatro apostadores dividiram o prêmio do sorteio desta quinta-feira. As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Brasília, Campo Novo do Parecis (Mato Grosso), São Lourenço do Oeste (Santa Catarina) e a última foi realizada pelo canal eletrônico da Caixa, não sendo possível identificar sua origem. Cada um dos quatro apostadores levou para casa R$ 408.722,78.

Trezentos e cinco apostas fizeram 14 pontos e cada uma delas ganhou R$ 1.605,61 Na faixa dos treze acertos, 9.395 apostas ganharam R$ 25 cada.

Veja também o sorteio da Super Sete

Quem acertar as sete dezenas da Super Sete desta sexta-feira pode levar para casa um prêmio estimado em:R$ 2,2 milhões.

Veja os números sorteados para a Super Sete:

9, 9, 8, 5, 3, 8, 3