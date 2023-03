‘Jornada alucinante’: trabalhadores são resgatados em situação análoga à escravidão em carvoaria na Bahia

Trabalhadores foram resgatados em situação análoga à escravidão em uma carvoaria no bairro de Cassange, em Salvador, na Bahia, na última quinta-feira (2).

Devido à baixa remuneração por produtividade, as vítimas eram obrigadas a adotar jornadas extremamente exaustivas. Elas ganhavam R$ 0,16 por saco produzido e lacrado.

“Isso obriga os trabalhadores a terem uma jornada alucinante para, ao final do dia, juntar um montante razoável. Além disso, era descontado desses trabalhadores transporte, café da manhã, almoço. A própria água fornecida no local tem resíduo de fuligem de carvão, como todo o ambiente”, disse o auditor fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, Mário Diniz, segundo o “G1″.

O resgate foi feito durante uma ação de proteção ambiental. Os trabalhadores foram encontrados sem uso de equipamentos de proteção individual e fazendo refeições no mesmo galpão de ensacamento do carvão. Além disso, o banheiro não tinha porta, pia, assento, nem coletor de lixo.

Um relatório será encaminhado à PF (Polícia Federal), aos ministérios públicos do Trabalho e Federal.

“O proprietário já está identificado, foi notificado para comparecer na Superintendência do Ministério do Trabalho na Bahia, na semana que vem, acompanhado dos trabalhadores, onde nós vamos continuar o trabalho de tomada de depoimentos, e disso se faz o relatório circunstanciado e, além das infrações de natureza trabalhista”, disse Diniz.

A defesa da empresa negou que as condições em que as vítimas foram encontradas se trata de trabalho análogo à escravidão “tendo em vista que os funcionários não têm os seus documentos retidos, têm liberdade de chegar e sair quando eles querem, trabalham por produção, bem como não trabalham em regime de subordinação”.

Caso no Rio Grande do Sul

Mais de 200 trabalhadores também foram resgatados em vinícolas do Rio Grande do Sul em situação análoga à escravidão.

O resgate ocorreu no último dia 22, em Bento Gonçalves. A maioria partiu da Bahia em busca de trabalho. Porém, no local, perceberam quais eram as regras oferecidas e tentaram ir embora, mas foram ameaçadas e espancadas.

Os trabalhadores foram encontrados depois que alguns deles, que conseguiram fugir, pediram ajuda à PRF (Polícia Rodoviária Federal). A corporação, em parceria com o Ministério do Trabalho e com a PF, encontrou o alojamento e prendeu o responsável. No entanto, ele pagou fiança e foi solto.

