Irmã nega que vítima de brasileiro preso em Lisboa matasse pessoas em açougue: “Ele não era canibal”

A família do brasileiro Alan Lopes, de 21 anos, que foi morto em Amsterdã, na Holanda, nega que o rapaz “matasse pessoas em açougue” ou que fosse “canibal”, como sugeriu o mineiro Begoleã Fernandes, de 26 anos, preso acusado pelo crime. Em áudios, o suspeito teria confessado a morte do amigo, no qual dizia que ele planejava comê-lo e, por isso, decidiu agir em legítima defesa.

“Não sei se em algum momento ele [Begoleã Fernandes] estava com alguma alteração psicológica e criou isso na cabeça dele, acreditou. A gente não sabe, de verdade, como, quando, onde e porque isso de fato aconteceu, o que ele criou na mente dele para acreditar em uma história dessa. Ele [Alan] não era canibal”, disse Kamila dos Anjos Lopes, irmã de Alan, em entrevista ao site UOL.

Begoleã foi detido quando estava no aeroporto de Lisboa, em Portugal, na última segunda-feira (27). De acordo com a imprensa portuguesa, ele mandou um áudio a um amigo para pedir dinheiro para sair da Holanda, onde morava. Ele contou ter sido convidado para um churrasco na casa de Alan, mas que, por suspeitar do brasileiro, levou uma faca e agiu.

Ao ser preso, Begoleã teria dito aos agentes do Serviço de Emigração e Fronteiras de Portugal que Alan, para quem ele devia dinheiro, tentou cobrar a dívida antes do crime. Mesmo assim, ele ressaltou que a motivação do homicídio foi o temor de ser vítima de canibalismo por parte do amigo.

Nas últimas semanas, Begoleã apresentava discurso paranoico e desconexo, disseram familiares da vítima, que não entendem o motivo das acusações feitas contra Alan. “Coisas que não têm sentido”, destaca Kamila.

A irmã confirmou que Alan trabalhava em um açougue, mas negou que ele matasse pessoas lá. “A perícia está aí para isso. Do jeito que ele entrava, ele saía. Era o chefe recebendo e trancando a loja”, disse ela.

Begoleã foi preso em Portugal acusado de matar amigo por achar que ele era canibal (Reprodução)

Carne humana

O brasileiro foi preso em Lisboa ao chegar de um voo vindo da Holanda. Ele iria embarcar para o Brasil, mas foi detido com um documento italiano falso.

Mais tarde, as autoridades descobriram que havia um mandado de prisão em seu nome emitido na Holanda. Na sua bagagem, foi encontrada uma embalagem de plástico contendo carne humana.

Segundo o jornal português “Correio de Manhã”, a carne foi analisada no IML (Instituto de Medicina Legal) de Lisboa, mas ficou comprovado que a amostra investigada não pertence a Alan.

O caso segue em investigação, tanto pelas autoridades portuguesas, quanto holandesas. Em Amsterdã, a polícia descreveu Begoleã como “perigoso, psicótico e com treino de artes marciais”.

