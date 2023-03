Estudante de 11 anos é flagrado com bala de revólver em escola do litoral de SP

Um grupo de estudantes reunidos em um canto da classe cochichando chamou a atenção de um professor da Escola de Ensino Fundamental José Cesário Pereira Filho, de Mongaguá, no litoral de São Paulo, que resolveu averiguar e ficou espantando ao descobrir que um dos alunos, de 11 anos, mostrava aos colegas uma bala de revólver calibre 38. A notícia é do G1.

O professor checou a bolsa do estudante e viu que ele não carregava uma arma, mas mesmo assim acionou a diretoria de Educação e os pais do estudante. Após prestarem esclarecimentos, o estudante e seus pais foram encaminhados à Delegacia Sede de Mongaguá, onde o projétil foi apreendido.

De acordo com a polícia, o pai do aluno disse que achou a bala há cerca de um ano na rua e guardou em uma caixa, dentro de casa, e o garoto achou o projétil e resolveu levá-lo para a escola para compartilhar a descoberta com os colegas de sala de aula.

A Diretoria de Educação da cidade disse que vai monitorar as demais unidades escolares para coibir porte de armas e munições entre os alunos.

Terror nas escolas

Apesar de nunca ter registrado casos semelhantes, a preocupação da escola de Mongaguá é justificada diante de casos cada vez mais frequentes de ataques em escolas no Estado de São Paulo.

Há pouco mais de duas semanas um jovem de 17 anos atirou bombas caseiras contra uma unidade de ensino na cidade de Monte Mor, no interior do estado. Vestido de preto e com uma braçadeira de suástica, o jovem havia planejado o ataque pelos últimos três anos e a polícia descobriu que ele freqüentava fóruns de terrorismo na deep web.

Felizmente, ele foi preso horas após o ataque e ninguém ficou ferido, apesar do terror instalado entre funcionários e estudantes da escola.