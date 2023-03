Entenda quem era a modelo morta na cracolândia de Cotia e qual foi o motivo do crime

Há pelo menos seis anos a ex-modelo Aline Laís Lopes, 34 anos, frequentava um local abandonado conhecido como a cracolândia de Cotia, na Grande São Paulo e era viciada em drogas, nos últimos tempos o crack.

A carreira de modelo já havia sido abandonada em função do vício e ela morava com seu filho, de 1 ano, a mãe, o cunhado e o irmão em uma casa na cidade. Aline estava desaparecida desde o último dia 22 de fevereiro, e no sábado passado partes do seu corpo foram encontradas queimadas dentro de um carrinho de compras abandonado em uma passarela da cidade. Um exame de DNA comprovou de que tratava-se do corpo da ex-modelo.

Crime passional

Após uma rápida investigação, a polícia conseguiu chegar aos autores do crime. De acordo com os investigadores, uma jovem e uma travesti confessaram que atraíram Aline para uma emboscada na casa de shows abandonada e a estrangularam com um cadarço de sapato. Depois jogaram um sofá sobre o corpo e atearam fogo para eliminar as provas, já que somente as duas haviam testemunhado o crime.

O motivo teria sido ciúmes. A mulher, Micheli Andrade Ferraz, desconfiava que Aline estivesse fazendo sexo com seu marido para conseguir drogas há algum tempo e procurou a travesti Julia para ajudá-la a eliminar a rival.

Testemunhas disseram à polícia que Aline andava evitando o local com medo de ser agredida por Micheli e só foi à casa de shows porque foi enganada.

Um jovem foi pago com droga para levar o carrinho até a passarela e abandoná-lo ali. Ele disse para a polícia que disseram a ele que tratava-se dos restos de um cachorro. Ele foi liberado e solto, mas Micheli e Julia seguem presas e responderão por homicídio com agravante.