Caso Dani Alves: defesa deixa juiz de cabelo em pé ao alegar que não houve estupro porque vítima ‘estava lubrificada’

A estratégia mais recente adotada pela defesa do jogador Dani Alves causou indignação em parte da opinião pública e judicial da Espanha ao alegar que a vítima não foi estuprada pelo jogador, uma vez que estava lubrificada durante o ato sexual, por isso o ato teria sido consensual.

A defesa parte do princípio de que o relatório do hospital que atendeu a vítima mostra que não haviam sido identificadas lesões vaginas compatíveis com sexo forçado ou típicas de relações sexuais secas (quando a mulher não está excitada e lubrificada).

Com a recusa do pedido de liberdade condicional negado, a nova estratégia é tentar desqualificar acusação de estupro, argumento que começou alegando que as câmeras de segurança da boate mostravam que ela o seguiu ao banheiro espontaneamente no dia do suposto crime.

Mas, segundo os especialistas, até mesmo em casos de estupro pode haver lubrificação ou orgasmos involuntários, o que descaracterizaria a linha seguida pela defesa.

LEIA TAMBÉM: “Às vezes as coisas bonitas acabam”: Postagem de Joana Sanz é despedida a Dani Alves?

As provas contra Dani Alves não são poucas nem casuais. Além da declaração da vítima, o exame de DNA de material encontrado no banheiro e nas partes íntimas da vítima confirmou tratar-se de esperma do jogador, confirmando a penetração. Até então, Dani Alves defendia que havia tido apenas sexo oral consensual com a jovem. Desde que iniciou a investigação, o jogador mudou sua versão três vezes.

Por esses e outros detalhes tanto a polícia quanto o Ministério Público defendem que Dani Alves continue em prisão provisória, alegando haver risco de fuga, lembrando que ele tem bens na Espanha e no Brasil e condições financeiras para fugir do país. Pesa contra o pedido de liberdade também o fato do Brasil não ter acordo de extradição com a Espanha, ou seja, uma vez no Brasil, Dani Alves estaria longe dos braços da lei espanhola.