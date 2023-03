VÍDEO: Jornalista de afiliada da Globo na BA viraliza ao criticar discurso xenofóbico de vereador do RS

Um discurso contra xenofobia feito pela jornalista e apresentadora Jéssica Senra, que comanda o “Bahia Meio Dia”, programa da TV Bahia, afiliada da TV Globo, viralizou nas redes sociais (veja abaixo). Ela criticou as falas do vereador Sandro Fantinel (sem partido), de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que questionou o resgate de mais de 200 trabalhadores em situação análoga à escravidão em terras gaúchas. Na Câmara Municipal, ele pediu aos produtores da região que “não contratem mais aquela gente lá de cima”, se referindo aos baianos.

O resgate dos trabalhadores ocorreu no último dia 22, em Bento Gonçalves, na Serra do Rio Grande do Sul. Mais de 200 eram mantidos em “condições degradantes” e trabalho análogo à escravidão durante a colheita da uva. A maioria partiu da Bahia em busca de trabalho. Porém, no local, as pessoas perceberam quais eram as regras oferecidas e tentaram ir embora, mas foram ameaçadas e espancadas.

Os trabalhadores foram encontrados depois que alguns deles, que conseguiram fugir, pediram ajuda à Polícia Rodoviária Federal (PRF). A corporação, em parceria com o Ministério do Trabalho e com a Polícia Federal, encontrou o alojamento e prendeu o responsável. No entanto, ele pagou fiança e foi solto.

Local onde mais de 200 trabalhadores eram mantidos em situação análoga à escravidão, no RS (Reprodução/RBS TV)

Na terça-feira (28), enquanto participava de sessão na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, Sandro Fantinel citou o resgate dos trabalhadores e falou para que os produtores evitem a contratação dos baianos, preferindo trabalhadores que venham da Argentina, pois, segundo ele, seriam “limpos e corretos”.

O caso foi alvo de uma reportagem na TV Bahia na quarta-feira (1º) e, ao fim da exibição, Jéssica Sena rebateu as falas do vereador gaúcho e destacou que o povo baiano não vai “se deitar para senhores do engenho”. Veja abaixo:

“Esse vereador ficou revoltado porque os trabalhadores escaparam e denunciaram as condições degradantes. A gente toca até tambor muito bem, temos praias lindas. Mas nossa cultura não é só isso, não, viu, vereador? Nossa cultura é de não se deitar para autoritários, tiranos, para senhores de engenho”, disse a jornalista.

Na sequência, Jéssica Senra fez um retrospecto da história da imigração do Rio Grande do Sul. “Esses imigrantes não eram pessoas ricas que vieram investir no Brasil, pelo contrário. Eram pessoas fugindo de crises econômicas na Europa e que receberam inúmeros benefícios do Brasil para aqui se instalarem”.

“Hoje, esse vereador de um estado construído com a força de pobres imigrantes, discrimina pessoas humildes em busca de oportunidades de trabalho. Ignorando sua história, se crê superior social e economicamente”, disse ela.

Xenofobia

No discurso, Jéssica Senra citou o escritor mineiro Luiz Ruffato para explicar o termo xenofobia e as diferenças entre “ignorância e burrice”.

“A xenofobia é aquele comportamento que exclui, discrimina, que difama pessoas com base na percepção de que são estrangeiras à comunidade. É a aversão, o medo, a antipatia de quem vem de fora. Muitas vezes está atrelada a uma ideia equivocada de que os estrangeiros representariam prejuízos ao sucesso econômico de um cidadão ou de um país, somados a preconceitos e estereótipos que geram esse ódio”, pontuou

“A burrice costuma a vigorar em locais permeados pela intolerância, por essa sensação equivocada de superioridade. Para a ignorância o antídoto é o conhecimento, já para a burrice é necessária uma forte repressão social, nesse caso com punições exemplares como, por exemplo e no mínimo, a perda de mandato deste homem que se mostra indigno de representar um povo miscigenado como o povo brasileiro”, concluiu ela.

O que disse o vereador após a repercussão?

Após repercussão negativa das suas falas, o vereador Sandro Fantinel tentou se explicar em entrevista à RBS TV, afiliada da TV Globo no RS.

“A intenção da pauta na tribuna era querer transmitir para os agricultores terem um certo cuidado. Porque existem alguns grupos que estão dando golpes usando a questão da analogia à escravidão. [...] Quando a gente está no calor da fala, [...] a gente diz palavras que não é o que a gente quer dizer, que não representa a gente”, afirmou.

“A única coisa que eu disse dos baianos é que eles gostam só de tocar tambor e ficar na praia né. Se a gente fosse ter essa conversa em um outro momento, a pessoa iria dizer: ‘ah, é verdade. É a cultura deles, não tem nada de mal’. O problema é que entrou em um contexto que foi interpretado como forma de falar mal deles”, destacou ele.

Investigação

O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul (MPT-RS) abriu uma investigação contra o político por apologia ao trabalho escravo. Segundo o órgão, o vereador “culpabilizou as vítimas pela situação, além de promover xenofobia contra trabalhadores baianos” em seu discurso.

Procurador e vice-coordenador nacional de erradicação do trabalho escravo no MPT, Italvar Medina disse que a fala do político “minimiza, indevidamente, a extrema gravidade da escravidão contemporânea, busca culpabilizar as próprias vítimas pelos ilícitos sofridos, tem conteúdo preconceituoso e, para piorar, estimula a discriminação nas relações de trabalho, em ofensa à Constituição da República, à legislação e a compromissos internacionais assumidos pelo Brasil”, ressaltou.

Repercussão na web

O vídeo divulgado por Jéssica Senra viralizou nas redes sociais e várias personalidades, entre políticos, jornalistas e famosos o compartilharam, pedindo “mais respeito ao Nordeste”. Veja algumas das postagens abaixo:

