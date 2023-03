Usuários do Metrô e CPTM em SP poderão comprar passagens por meio da Carteira Google; entenda

Carteira Google agora oferece serviço para compras de passagens do Metrô e CPTM, em SP (Reprodução/Google)

Usuários de linhas do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na Grande São Paulo ganharam uma nova forma de comprar suas passagens. Agora a Carteira Google, em parceria com a Autopass, oferece um novo canal de compra dos bilhetes do tipo QR Code, emitidos pela Plataforma TOP, sem que seja preciso enfrentar filas nos guichês.

A novidade entrou em vigor na quarta-feira (1º). A partir de agora é possível usar a Carteira Google para comprar até 10 bilhetes unitários pelo aplicativo de uma única vez. Para isso, basta acessar a opção “Adicionar à Carteira” e, em seguida, selecionar o item “Cartão de transporte público”. Por fim, escolher qual a cidade e efetuar a compra.

O pagamento poderá ser feito por cartões de crédito ou débito, via Google Play, sem custo ou taxas adicionais. Depois de adquirido, o bilhete ficará disponível na Carteira Google e, para usá-lo, o usuário terá que aproximar a tela do celular ao visor da catraca. O uso será possível mesmo que não haja sinal de internet.

“Nosso objetivo é facilitar cada vez mais o dia a dia das pessoas, para que passem menos tempo em filas e tenham mais tempo para si”, destacou Natacha Litvinov, líder de Estratégia e Operações para Pagamentos do Google Brasil.

A Carteira Google é um aplicativo que reúne diversos documentos, como carteira de vacinação, cartões de pagamento, ingressos para eventos, cartões de embarque de avião, entre outros.

Além das passagens para linhas do Metrô e CPTM de São Paulo, o app já oferece os serviços nas cidades do Rio de Janeiro e Brasília.

LEIA TAMBÉM: