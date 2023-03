Presidente da Câmara de Rio Branco (MT) morre em tiroteio com a polícia

O vereador Jeozafa Moraes de Castron (PSDB), atual presidente da Câmara de Rio Branco, no Mato Grosso, morreu na manhã desta quinta-feira em uma troca de tiros com um delegado que cumpria um mandado judicial contra ele,

Castron era suspeito de integrar um grupo criminoso envolvido em tráfico de drogas, tortura e homicídio na região e de facilitar o acesso da quadrilha a armas de fogo. Ele era um dos alvos da Operação Rota Cercada, que cumpria mandados de prisão contra 40 pessoas nas cidades de Rio Branco, Lambari d’Oeste , Salto do Céu e Barra do Bugres.

De acordo com a Polícia Civil, o presidente da Câmara reagiu à abordagem do delegado e atirou nos policiais, acertando o delegado, que usava colete a prova de balas. Um dos tiros acertou o policial de raspão, que teve que ser socorrido de helicóptero e levado ao hospital local. Os policiais reagiram e balearam o vereador, que faleceu no local.

A Câmara de Vereadores de Rio Branco também foi alvo da operação, que cumpriu mandado de busca e apreensão no gabinete do vereador.

Além dos crimes ligados ao tráfico, dois homicídios recentes ocorridos em Rio Branco são atribuídos ao grupo criminoso que opera na região. No início de fevereiro, o corpo de um homem identificado como Fernando de Jesus Abreu, de 30 anos, foi encontrado caído em uma rua da cidade com tiros no rosto, segundo testemunhas, desferidos por duas pessoas que estavam em uma motocicleta.

LEIA TAMBÉM: Jovem cheira pimenta durante almoço e acaba em UTI com edema cerebral; entenda o que aconteceu

Uma semana depois outro corpo foi encontrado na cidade, também morto a tiros e por atiradores em uma motocicleta. Adriano Paulo de Souza, de 40 anos, foi morto em uma obra. Os matadores, porém, tiveram que abandonar a motocicleta, que teve problemas mecânicos, e fugiram a pé. A polícia, porém, não confirmou se eram os mesmos atiradores do crime anterior.

A operação contou com a participação de policiais de várias cidades da região, como Rio Branco, Porto Esperidião, Araputanga, São José dos Quatro Marcos, Mirassol D’Oeste, Cáceres, Barra do Bugres e Pontes e Lacerda com coordenação do GOE (Grupo de Operações Especiais), do Centro Integrado de Operações Aéreas e do Canil Integrado de Fronteira.