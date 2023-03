Mulher é atropelada e morta na frente da filha de 5 anos; caminhão passou duas vezes sobre o corpo

Uma mulher foi morta na frente da filha, de apenas 5 anos, após ser atropelada na madrugada desta quinta-feira (2) no Anel Rodoviário na Região Oeste de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Segundo publicou o “G1″, um frentista, que trabalhava em um posto de combustível próximo ao local da tragédia, ouviu um barulho às margens da rodovia e viu o caminhão passando duas vezes sobre o corpo da vítima. Em seguida, viu a criança correndo no mesmo sentido do caminhão e gritando: “Papai”.

Suspeito fugiu

Ainda de acordo com a reportagem, a vítima chegou em um veículo de aplicativo com a filha para encontrar com o marido. Ao visualizar a mulher, o homem, no caminhão, teria atropelado a vítima e fugido na sequência.

Perícia foi realizada no local e o corpo, encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

O caso está sendo tratado, inicialmente, como feminicídio.

