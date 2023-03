Chuva de balas deixa família de Messi em alerta na Argentina; bandidos deixaram recado ao jogador

Quatorze tiros acertaram a vidraça do supermercado pertencente a Antonella Roccuzzo, esposa do jogador Lionel Messi, na madrugada desta quinta-feira na cidade de Rosário, na Argentina.

O ataque não foi aleatório. Em uma mensagem escrita em sobre uma folha de papel em letras maiúsculas o jogador foi citado, assim como o prefeito da cidade de Rosário, a quem os atiradores chamaram de “narcotraficante”.

“Messi, estamos esperando por você. Javkin é um narcotraficante, não vai cuidar de você”, dizia o bilhete escrito com caneta azul.

Segundo a polícia, os tiros atravessaram a porta antiga do comércio e quebraram as divisões internas de vidro blindex, mas como era madrugada não havia ninguém trabalhando e não houve feridos. Câmeras de segurança mostraram o momento em que dois homens chegam de motocicleta e um deles desce para atirar.

Recado deixado por criminosos ao jogador Messi (Reprodução)

O motivo do ataque ainda é nebuloso. Especula-se que criminosos tenham tentando intimidar as autoridades em retaliação às operações policiais na área próxima ao novo mercado e recorreram ao nome do jogador para que a mensagem tivesse um grande impacto na mídia, mas a polícia preferiu não apresentar nenhuma hipótese sobre o atentado.

A polícia está coletando imagens de câmeras de segurança do local e adiantou que não há indícios de que os proprietários do supermercado, da família da esposa de Messi, tenham recebido ameaças anteriores.

Por precaução, as autoridades de Rosário pediram ao governo argentino que reforce a segurança e aumente as patrulhas na região de Rosário para evitar novos incidentes.

Nesta quinta-feira, apesar do ataque, os comerciantes da região abriram as portas e trabalharam normalmente, segundo a imprensa argentina.

