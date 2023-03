“Às vezes as coisas bonitas acabam”: Postagem de Joana Sanz é despedida a Dani Alves?

Uma postagem publicada pela modelo Joana Sanz, esposa do jogador brasileiro Dani Alves, levantou na imprensa espanhola a suspeita de que a empresária estivesse se despedindo de vez do marido, que está preso sob acusação de estupro em Barcelona.

“Você tem que deixar ir”, diz Joana no texto publicado em inglês. “quando você se agarra está permitindo que seu passado ocupe o espaço em seu coração e mente que está destinado ao seu futuro”, diz no texto. Em um trecho, ela deixa entender que quer ficar livre para viver um novo amor. “Se você vai encontrar a pessoa que vai ajudá-lo a experimentar o tipo de amor que você sempre mereceu, você deve estar pronto para recebê-lo”, afirma.

“Você tem que aceitar que às vezes as coisas bonitas acabam”, diz a modelo no texto, interpretado como uma tentativa de se curar e seguir em frente. ”Às vezes dois seres humanos não se superam os problemas, e você tem que encontrar um desfecho para isso. Você tem que se curar”, diz a postagem.

O texto da modelo foi publicado dias depois da Justiça espanhola recusar o pedido de liberdade condicional feito pela defesa de Dani Alves e de outra jovem acusá-lo de estupro na mesma boate há cerca de oito anos.

Texto postado no Insta de Joana Sanz (Reprodução/Instagram)

Desde janeiro, Joana teve que lidar com a prisão e acusação de estupro do marido e também com a morte de sua mãe, que lutava contra um câncer. Segundo a imprensa espanhola, o trabalho a tem ajudado a lidar com esse período difícil e sua agenda continua repleta de desfiles em passarelas em varas partes do mundo e o distanciamento a está ajudando a enxergar a situação com mais clareza.

Teste psicológico

Após ter o pedido de liberdade condicional negado, a defesa de Dani Alves trabalha agora com uma estratégia mais agressiva e entrou com pedido na Justiça para que seja feito um teste psicológico na suposta vítima.

“O juiz que investiga o caso ordenou que o Instituto Médico Legal faça um laudo pericial sobre as consequências que a vítima pode estar sofrendo. Até aqui normal. É comum nesses casos fazê-lo. O que aconteceu? O advogado, Cristóbal Martell, entrou com um pedido para que intervenha nesse exame psicológico um perito, ou seja, um profissional contratado por Dani Alves. E para que esse exame psicológico seja registrado. Acontecimentos completamente inusitados na Justiça”, explicou o jornal La Razón.