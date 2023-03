Após internar mãe à força em clínica, filha colocou apartamento da idosa para alugar; entenda o caso

A mulher acusada de sequestrar a própria mãe e interná-la em uma clínica psiquiátrica à força no Rio de Janeiro publicou um anúncio disponibilizando o apartamento da idosa para aluguel. As informações são do “O Globo”.

Patrícia de Paiva Reis anunciou o imóvel de Maria Aparecida de Paiva, de 65 anos, em sites de classificados online, com diárias de R$ 1.168.

“Situado no Rio de Janeiro, com a Praia do Flamengo e a Escadaria Selarón nas proximidades, o apartamento tem vista panorâmica do Palácio do Catete, ao lado do Aterro do Flamengo, com TV 75″, internet 220 Mbs e garagem”, diz o anúncio. “Oferece acomodações com Wi-Fi gratuito e estacionamento privativo gratuito. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro fica a 2,5 km do apartamento, enquanto o Museu de Arte Moderna está a 2,9 km da propriedade. O aeroporto mais próximo é o Aeroporto Santos Dumont”, completa.

De acordo com as investigações, a propriedade foi alugada no período em que Maria Aparecida era mantida em cárcere privado.

Ainda segundo a reportagem do “O Globo”, a filha fez “a limpa” na residência da mãe, retirando roupas e itens pessoais.

Prisão

Patrícia e o marido, Raphael Machado Costa Neves, estão presos temporariamente desde o último sábado (25).

Segundo policiais da 9ª DP (Catete), Maria Aparecida foi sequestrada enquanto saía de uma agência bancária. Ela teria sido colocada em uma ambulância por dois homens a pedido da filha e do genro e mantida em uma clínica psiquiátrica na região serrana do Rio.

