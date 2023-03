‘Acordados aos chicotes’: secretário de Justiça dá detalhes sobre rotina de trabalhadores resgatados no RS

Felipe Freitas, secretário de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, relatou nesta quinta-feira (2) detalhes sobre a rotina cruel a qual eram submetidos os mais de 200 trabalhadores resgatados em vinícolas do Rio Grande do Sul em situação análoga à escravidão. A entrevista foi concedida ao “UOL News”.

O resgate das vítimas ocorreu no último dia 22, em Bento Gonçalves. A maioria partiu da Bahia em busca de trabalho. Porém, no local, perceberam quais eram as regras oferecidas e tentaram ir embora, mas foram ameaçadas e espancadas.

Os trabalhadores foram encontrados depois que alguns deles, que conseguiram fugir, pediram ajuda à PRF (Polícia Rodoviária Federal). A corporação, em parceria com o Ministério do Trabalho e com a PF (Polícia Federal), encontrou o alojamento e prendeu o responsável. No entanto, ele pagou fiança e foi solto.

“Além das condições insalubres, morando em local úmido, sem alimentação adequada e expostos a uma jornada extenuante de trabalho, eles também eram alvo de violência física e psicológica. Eram acordados aos chicotes para trabalhar. Se parassem um pouco para descansar, porque não havia o repouso permitido entre a jornada, eram agredidos. Havia uma limitação para o banho e utilização do banheiro, que era precário, e eles eram retirados à força”, disse Freitas.

O secretário continuou: “Havia utilização de spray de pimenta e restrição de comunicação. Enfim, eram práticas de tortura executadas contra esses trabalhadores. Estamos diante de um quadro clássico e recorrente de trabalho escravo consorciado com outras práticas violentas e violação de direitos. Também destaco o grau de terror psicológico que esses aliciadores produziram sobre esses trabalhadores”.

Discurso contra xenofobia

Um discurso contra xenofobia feito pela jornalista e apresentadora Jéssica Senra, que comanda o “Bahia Meio Dia”, programa da TV Bahia, afiliada da TV Globo, viralizou nas redes sociais. Ela criticou as falas do vereador Sandro Fantinel (sem partido), de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que questionou o resgate dos trabalhadores em situação análoga à escravidão em terras gaúchas. Na Câmara Municipal, ele pediu aos produtores da região que “não contratem mais aquela gente lá de cima”, se referindo aos baianos.

O caso foi alvo de uma reportagem na TV Bahia na última quarta-feira (1º) e, ao fim da exibição, Jéssica Sena rebateu as falas do vereador gaúcho e destacou que o povo baiano não vai “se deitar para senhores do engenho”. Veja abaixo:

Sobre as falas xenofóbicas e racistas do vereador gaúcho sobre baianos ao se referir aos trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão. #RespeitaABahia #XenofobiaNão pic.twitter.com/s9a3ENun4M — Jessica Senra (@jessicasenra) March 1, 2023

LEIA TAMBÉM: