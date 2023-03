VÍDEO: PM dá soco no rosto de jovem após briga por uso de aparelho em academia, em Goiânia; veja

Câmeras de segurança de uma academia no Setor Central, em Goiânia, Goiás, registraram o momento em que um policial militar, de 27 anos, deu um soco no rosto de uma jovem, de 18. Eles teriam discutido por conta do uso de um aparelho, quando o agente partiu para cima da vítima e a agrediu (assista abaixo).

PM dá soco em mulher em Academia. O motivo do desentendimento não foi divulgado pic.twitter.com/JAOrEn4zAf — Nan/notícias (@em_nanci) February 28, 2023

O caso aconteceu na terça-feira (28). O vídeo mostra quando a jovem e o PM começam a discutir. Outras pessoas estavam por perto, quando o homem deu um soco no rosto da vítima, que quase caí. Nesse momento, os demais presentes tentam intervir, mas o agente continua sendo agressivo e parte para cima do grupo.

À Polícia Civil, a jovem agredida contou que estava fazendo um exercício em um aparelho, quando a esposa do policial se aproximou e pediu para usá-lo. Foi quando, segundo ela, o PM passou a encará-la. Enquanto ela descansava até o próximo exercício, a jovem disse que comentava com colegas que estava se sentindo intimidada pelos olhares do homem, quando ele se aproximou e a agrediu com o soco.

O PM, que não teve a identidade divulgada, não foi localizado para comentar o assunto. Em nota, a Polícia Militar destacou que o agente estava de folga no momento do ocorrido, mas que a situação será devidamente apurada.

“A PMGO informa que após tomar conhecimento dos fatos, determinou a instauração de um procedimento administrativo para fins de apurar as circunstâncias que envolveram o ocorrido, bem como adotou todas as providências cabíveis”, destacou a nota da corporação.

Já a academia Bluefit informou, também em nota, que não compactua com atos de violência e que o PM não faz mais parte do seu quadro de alunos. “A equipe da unidade está prestando todo o suporte necessário à vítima”, destacou.

