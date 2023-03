Professora é morta a facadas na véspera de fazer 50 anos; ex confessou que a matou por ‘ciúmes’

A professora Albynna Freitas Ribas, de 49 anos, foi esfaqueada pelo ex-marido enquanto seguia para o trabalho, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na véspera de completar 50 anos. A mulher chegou a ser socorrida, mas não ressitiu e morreu no hospital. O ex-marido dela, Jair Paulino da Silva, de 52, confessou o crime ao ser preso e alegou que a motivação foi “ciúmes”.

O caso aconteceu na terça-feira (28) no bairro Nova Lima. Imagens de câmeras de segurança registraram quando Albynna estava na frente de uma loja, quando o ex-marido a surpreendeu. Ele a agrediu com tapas e socos e os dois continuaram a discutir. Em seguida, o homem retirou uma faca da cintura e atacou a vítima com vários golpes.

Albynna tentou se defender, mas caiu no chão. A professora foi socorrida e levada para a Santa Casa de Campo Grande, mas logo depois de dar entrada na unidade a morte dela foi atestada pela equipe médica.

Enquanto tentava fugir, Jair acabou sendo abordado por um grupo de moradores que flagrou o crime. Uma equipe da Polícia Militar foi chamada e fez a prisão dele, que foi levado para a Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres (Deam), onde o caso é investigado.

Conforme a Polícia Civil, Albynna já tinha denunciado o ex-marido por violência doméstica e, inclusive, tinha obtido na Justiça uma medida protetiva contra ele. Com o feminicídio da professora, esse já é o quinto caso semelhante registrado nesse ano em Mato Grosso do Sul.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Campo Grande divulgou uma nota lamentando a morte da professora, que trabalhava na Escola Municipal Nazira Anache.

Jair Paulino da Silva, de 52 anos, confessou que matou a professora Albynna Freitas Ribas, de 49, por ciúmes (Reprodução/Redes sociais)

Motivação do crime

Ao ser ouvido na delegacia, Jair confessou o crime e disse que o cometeu por “ciúmes”. Ele a vítima estavam separados há pouco mais de um mês, mas ele não aceitava o término do relacionamento.

“Ele alega uma traição, motivo pelo qual foi tirar satisfação com a vítima, que não quis conversar, ele ficou nervoso e desferiu os golpes de faca”, contou a delegada Karen Viana de Queiroz.

“Ele premeditou o crime, estava munido com faca e tentando conversar com a vítima a algumas quadras, agindo de forma grosseira e a agredindo no meio da via pública”, ressaltou a delegada.

