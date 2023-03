Mega-Sena pode pagar R$ 9 milhões hoje; confira as seis dezenas sorteadas

O concurso 2569 da Mega-Sena, que foi realizado na noite desta quarta-feira (1º), no Espaço da Sorte, em São Paulo, pode pagar R$ 9 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Veja os números sorteados:

06 - 07 - 28 - 31 - 25 - 52

A loteria está acumulada, já que ninguém acertou a faixa principal do último concurso, realizado no sábado (25). Na ocasião, 59 apostadores acertaram a quina e ganharam R$ 35.496,26 cada um. Outros 3.217 acertaram a quadra e ganharam R$ 930.

Como jogar na Mega-Sena?

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal em todo o País ou pela internet.

É preciso marcar de seis a 15 números entre os 60 disponíveis no volante, podendo deixar que o sistema escolha os números aleatoriamente (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

LEIA TAMBÉM: