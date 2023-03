Máscaras deixam de ser obrigatórias em aviões e aeroportos no Brasil; uso segue recomendado

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras em aviões e aeroportos no Brasil nesta quarta-feira (1º). O uso do item de proteção, porém, segue recomendado pela agência nesses ambientes, principalmente para os mais vulneráveis, pessoas com sintomas respiratórios e seus contatos.

Outras medidas no combate à covid-19 continuam, como desembarque por fileiras, avisos sonoros sobre a importância da vacinação e limpeza das aeronaves. Além disso, diante de casos suspeitos dentro do voo, as empresas aéreas devem fornecer máscara para o passageiro que apresentar sintomas.

Redução de casos

A diretoria da agência foi unânime ao votar pela retirada da obrigatoriedade, tendo em vista a redução no número de internações e novos casos da doença.

O uso de máscaras nos voos no Brasil ficou em vigor entre 2020 e agosto de 2022, quando foi abolido. Em novembro daquele ano, contudo, voltou a ser implementado devido ao aumento no número de infecções.

LEIA TAMBÉM: