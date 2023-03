Homem cai do 11º andar de prédio ao tentar se salvar de incêndio; vítima se pendurou em janela

Homem cai do 11º andar de prédio ao tentar se salvar de incêndio (Reprodução/EPTV)

Um homem caiu do 11º andar de um prédio em Campinas, no interior de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (1º) ao tentar se salvar de um incêndio. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

A vítima se pendurou um uma janela enquanto o fogo tomava conta do imóvel, localizado no condomínio Meinhaus, no Jardim Samambaia. Ele aguentou por alguns minutos antes de cair.

O helicóptero Águia da PM (Polícia Militar) foi acionado, mas não chegou a pousar. O óbito foi confirmado por um médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Prédio evacuado

O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros por vota das 7h30, e os moradores foram orientados a sair do prédio.

A identidade da vítima não foi revelada.

LEIA TAMBÉM: