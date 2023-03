Ex-modelo é atraída para emboscada em casa de shows abandonada e acaba morta, na Grande SP

A ex-modelo Aline Lais Lopes, de 34 anos, foi encontrada morta dentro de um carrinho de supermercado abandonado em uma passarela, em Cotia, na Grande São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, a vítima teve o corpo carbonizado. A suspeita de cometer o crime é mulher de um traficante, que ficou com ciúmes ao saber que o marido estava fornecendo entorpecentes para a jovem em troca de sexo.

O corpo de Aline foi encontrado no sábado (25) em uma passarela da Avenida Professor José Barreto, no Jardim Josemar. Conforme a investigação, a ex-modelo era dependente química e foi atraída até uma casa de shows abandonada. No local, ela teria sido enforcada e teve o corpo queimado. Depois, os restos mortais dela foram colocados no carrinho de compras e deixado na passarela.

A suspeita pelo crime foi identificada apenas como Michele. A polícia diz que ela é mulher de um traficante e armou o plano para tirar a vida da ex-modelo, ao saber que ela recebia drogas em troca de relações sexuais.

Para cometer o crime, Michele teria tido a ajuda de uma travesti, chamada Júlia. Teria sido ela quem atraiu Aline até a casa de shows abandonada, onde acabou morta.

Parentes contaram que a ex-modelo estava desaparecida desde o último dia 22. Uma denúncia anônima revelou que seu corpo estava na passarela, que fica bem próxima a uma escola estadual. No local, o corpo acabou encontrado e seguiu para o Instituto Médico Legal (IML). Ele deve passar por um exame de DNA, mas os familiares já identificaram a vítima como sendo Aline.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil, que busca ouvir testemunhas e colher imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a elucidar o crime.

