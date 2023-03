Comparam fotos da irmã de Madeleine McCann com jovem que diz ser a menina desaparecida em 2007

O caso de Madeleine McCann é um dos mais lembrados quando se trata de crianças desaparecidas e voltou a tona quando uma jovem polonesa de 21 anos afirmou ser a menina raptada na Praia da Luz, em Portugal, em 2007.

Enquanto a polícia não dá credibilidade à Julia Wendell, que criou um perfil no Instagram para mostrar seu parecido com Madeleine e pede a Kate e Gerry MacCann, pais da britânica perdida, que façam um teste de DNA, a internet fica repleta de teorias.

Recentemente usuários do TikTok alegaram encontrar fotos da irmã mais nova de “Maddie”, Amelie McCann. Atualmente a jovem tem 18 anos e na época do desaparecimento, ela dormia ao lado do irmão gêmeo no mesmo quarto em que Madeleine teria sido raptada.

Na rede social, pessoas apontaram as semelhanças da jovem McCann com Julia, que afirma não ter provas do seu nascimento e alega ter sido abusada por um pedófilo alemão.

Confira as imagens a seguir:

Madeleine McCann (Peter Macdiarmid y TikTok/GettyImages y captura de TikTok @amonetix)

Quem é o principal suspeito no caso Madeleine McCann?

Em abril de 2022, Christian Brueckner foi apontado como o principal suspeito do caso pelas autoridades portuguesas. O homem alemão que vivia próximo ao local do desaparecimento de Madeleine na época.

O alemão foi ligado a outros casos de crianças desaparecidas no passado e em abril de 2022 foi preso na Alemanha pelo estupro de uma mulher de 72 anos no mesmo resort onde Madeleine se hospedou com seus pais.

É importante recordar que a criança estava dormindo no apartamento enquanto seus pais jantavam em um restaurante próximo. Ao retornar, apenas seus irmãos gêmeos estavam no local e Madeleine havia sumido sem deixar rastros.

