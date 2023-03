Cate e Ade Sampa levam serviços a todas as regiões da Capital em março; confira

No mês de março, sempre das 9h às 15h, as unidades móveis do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) junto com a Ade Sampa (Agência São Paulo de Desenvolvimento) seguem com o atendimento a diversos pontos da Capital.

Os equipamentos oferecem oportunidades de emprego, capacitação profissional e apoio ao empreendedorismo, promovidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Por meio deles, nos dias determinados, os cidadãos têm acesso aos serviços gratuitos de orientação e apoio à reinserção no mercado de trabalho e na geração de renda.

Durante o atendimento é possível encontrar vagas de emprego que se encaixem no seu perfil e se candidatar, se inscrever em programas e cursos oferecidos pela Secretaria, obter instruções sobre como baixar a carteira de trabalho digital e como utilizar o Portal Cate, receber orientação especial para empreendedores (incluindo explicações sobre como obter microcrédito) formalizar-se como MEI (Microempreendedor Individual), regularizar as dívidas do MEI, entre outros.

Calendário

As primeiras ações começam nesta quarta-feira (1º) e acabam na sexta (3). Na Zona Leste, o encontro será na C.A. Morada do Sol, localizada na Rua Joaquim Carlos, 135, no Brás. Na Zona Noroeste, a SASF Claret Perus disponibilizará aos moradores, os profissionais da Ade Sampa e Cate. Por fim, na Associação E. Progresso do Parque Araribá, localizada na Zona Sul, apenas os funcionários do Cate prestarão seus serviços.

Em seguida, ocorrem ações nos dias 7, 8 e 9 de março - terça, quarta e quinta-feira da semana que vem. Uma delas ocorre na Zona Leste, onde a equipe do Cate vai ao CIC Leste para atender os moradores. Na Zona Norte, o encontro será no Sacolão Vila Penteado, em que os técnicos da Ade Sampa também farão parte. Já o Campus São Paulo, no Centro, disponibiliza apenas os profissionais do Cate nos três dias.

No dia 11, os profissionais do Cate estarão no E.E. José Porphyrio da Paz, Zona Sul, ofertando os seus serviços para os moradores da região.

Serviço:

Cate na zona leste

Local: C.A Morada do Sol

Endereço: R. Joaquim Carlos, 135 – Brás

Horário: das 9h às 15h

Dia: 1º, 2 e 3 de março

Ade Sampa e Cate na Zona Noroeste

Local: SASF Claret Perus

Endereço: R. Jesuíno Cássia de Lustosa, 84 - Vila Perus

Horário: das 9h às 15h

Dias: 1º, 2 e 3 março

Cate na Zona Sul

Local: Associação E Progresso Do Parque Araribá

Endereço: R. Leopoldino José de Camargo, 551 - Parque Araribá

Horário: das 9h às 15h

Dias: 1º, 2 e 3 março

Cate na Zona Leste

Local: CIC Leste

Endereço: R. Padre Virgílio Campelo, 150 - Itaim Paulista

Horário: das 9h às 15h

Dias: 7, 8 e 9 de março (terça, quarta e quinta feira)

Ade Sampa e Cate na Zona Norte

Local: Sacolão Vila Penteado

Endereço: Av. João Paulo I, 2107 - Jardim Maracanã

Horário: das 9h às 15h

Dias: 7, 8 e 9 de março (terça, quarta e quinta feira)

Cate no Centro

Local: Campus São Paulo

Endereço: R. Pedro Vicente, 625 - Canindé

Horário: das 9h às 15h

Dias: 7, 8 e 9 de março (terça, quarta e quinta feira)

Cate na Zona Sul

Local: E.E. José Porphyrio Da Paz

Endereço: R. José Alves da Silva, 870 - Parque Novo Santo Amaro

Horário: das 9h às 15h

Dia: 11 de março (sábado)

