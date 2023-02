Lotofácil sorteia R$ 5 milhões nesta noite; veja as dezenas premiadas aqui

A Lotofácil, concurso 2750, pode pagar nada menos do que R$ 5 milhões ao felizardo que acertar as 15 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal na noite desta terça-feira (28).

Confira os números aqui:

22 - 01 - 02 - 07 - 17 - 08 - 14 - 13 - 09 - 21 - 18 - 23 - 06 - 16 - 11

Ontem, duas pessoas adivinharam a faixa principal da Lotofácil. Assim, cada uma delas levou para casa exatos R$ 779.073,10. Um dos felizardos é de Campina Grande, na Paraíba, e o outro realizou a aposta via canal eletrônico, não sendo possível determinar sua origem.

Além deles, 561 apostadores marcaram 14 dos 15 pontos e saíram com R$ 831,95. Quem marcou 13 dezenas - caso de 14.295 pessoas - recebeu apenas R$ 25.

Veja como foi o sorteio da Lotofácil na última segunda-feira (27) aqui.

Como apostar na Lotofácil

Para apostar na Lotofácil basta marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. Leva prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas do País ou pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. O sorteio acontece de segunda-feira a sábado, sempre partir das 20h, juntamente com as demais loterias.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

LEIA TAMBÉM: