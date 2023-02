Daniel Alves é acusado por outra mulher; ela tinha 18 anos e foi na mesma boate em que teria acontecido o estupro

Daniel Alves, jogador de futebol brasileiro conhecido como Dani Alves, continua preso desde 20 de janeiro de 2023 após ser acusado de estuprar uma jovem de 23 anos em uma boate de Barcelona, na Espanha.

Enquanto a justiça espanhola nega o pedido da defesa e mantém o atleta preso, outra acusação surgiu nas redes sociais recentemente.

De acordo com o portal de notícias Marca, outra mulher garante que Alves tentou fazer o mesmo com ela há oito anos também no mesmo local.

“Uma experiência bastante semelhante com a mesma pessoa, no mesmo lugar”, disse em um vídeo publicado no TikTok.

A gravação narrava o que ela viveu em uma noite em que saiu com amigos e Dani Alves estava também no local

“Eu tinha 18 anos , estava em Sutton, na mesma boate e inicialmente o padrão era o mesmo: ele convidou eu e minha amiga para o vip dele e tal. Nós recusamos e continuamos na nossa. Mas o que me impressiona é que essa pessoa faz o mesmo, com o mesmo padrão, há anos, no mesmo lugar, há anos, porque o meu foi há oito anos”, mencionou.

Ela admitiu que, com tudo o que aconteceu recentemente sobre Dani Alves, muitas pessoas próximas ficaram surpresas quando souberam que ela poderia ter passado pelo mesmo.

Após a repercussão que o vídeo teve, o vídeo sumiu. O que a mulher não especificou é se foi apenas um convite ou se houve uma tentativa de abuso.

Veja mais:

O que Daniel Alves falava sobre as mulheres antes de ser preso acusado de estuprar jovem de 23 anos