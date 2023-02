Companhia aérea suspende todos os voos e deixa passageiros abandonados; inclusive para o Brasil

A companhia aérea Viva Air da Colômbia informou que suspendeu todas as suas operações “com efeito imediato”, inclusive para o Brasil.

O comunicado foi divulgado na noite de 27 de fevereiro de 2023. A situação acabou gerando um verdadeiro caos, deixando passageiros abandonados.

A empresa, que passa por um momento delicado, teve que devolver ao dono cinco aeronaves enquanto aguarda uma decisão sobre seu processo de fusão.

Companhia aérea suspende todos os voos e deixa passageiros abandonados

No Brasil, a empresa voa para São Paulo. Confira comunicado completo da empresa:

Hoje, a Aeronáutica Civil emitiu um Comunicado reconhecendo os interesses de vários terceiros sobre o pedido urgente da Viva para permitir sua integração com um grupo maior e mais forte de companhias aéreas. Esta decisão inédita da entidade resultará em mais atrasos na tomada de decisão, pelo que a Viva se vê obrigada a anunciar, infelizmente, a suspensão das suas operações com efeitos imediatos.

Enquanto as operações estiverem suspensas, a Viva continuará as negociações com os credores nos termos do Decreto 560 -PRE-, e trabalhará para preservar sua capacidade de reiniciar as operações em uma data futura, desde que a Aeronáutica Civil aprove imediatamente a aliança pendente.

Após mais de sete meses de atrasos por parte da entidade, a Viva apresentou inúmeras evidências ao governo colombiano para demonstrar que está em uma situação financeira crítica, garantindo que a única maneira de continuar voando é a Aeronáutica Civil permitir que ela se torne parte de um grupo de companhias aéreas mais forte e bem capitalizado. Em vez disso, a decisão de hoje questiona o futuro do serviço aéreo de baixo custo na Colômbia e põe em risco o emprego de mais de 5.000 colombianos, que dependem direta e indiretamente da Viva.

Como uma equipe que trabalhou com a melhor #AtitudeViva durante esses 10 anos para garantir que nossa companhia aérea fosse a líder no modelo Low Cost no mercado colombiano, mesmo após os efeitos devastadores do COVID-19 no setor, queremos afirmar que “não deixamos que uma pedra seja levantada”, na busca pela aprovação da aliança com a Avianca:

O pedido da Viva à Aeronáutica Civil foi apresentado em agosto de 2022. A entidade inicialmente rejeitou a transação em novembro do mesmo ano, o que resultou na perda de duas aeronaves de nossa frota.

Em meados de janeiro de 2023, a Aeronáutica Civil anulou todo o processo porque, segundo a própria entidade admitiu, não seguiu os procedimentos adequados ao avaliar a transação.

A Viva teve inúmeras reuniões com membros do alto escalão do governo nacional para explicar a crítica situação financeira da companhia aérea.

Em um período de sete meses, o Governo recebeu mais de cinco atualizações financeiras para demonstrar que a Viva se qualificou para tratar seu pedido na figura da “exceção de empresa em crise” que percebeu a premente urgência de uma definição.

Uma série de condições que preservariam a competição e a conectividade aérea em áreas remotas foram submetidas à Aeronáutica Civil; incluindo a eliminação de até 105 slots no Aeroporto El Dorado em Bogotá, a sobrevivência da marca Viva e seu modelo Low Cost, o código compartilhado para permitir a conectividade regional de passageiros da Satena e a manutenção dos acordos interline da Viva.

Os arrendadores de aeronaves da Viva se reuniram com o Governo para explicar que não iriam mais esperar por uma decisão, ocasionando a perda de mais aeronaves de nossa frota em pouco tempo.

A Viva iniciou então o Processo de Recuperação de Empresas (PRE) por meio do decreto 560 para negociar com seus credores e manter suas operações.

Há semanas, a Aeronáutica Civil tem tudo para se pronunciar. Eles tiveram plena capacidade legal e autoridade para emitir essa decisão sem demora.

O Governo foi informado, em várias ocasiões, que permitir que a Viva se torne a subsidiária de baixo custo de um grupo de companhias aéreas maior e mais forte permitirá que a companhia aérea continue a oferecer aos viajantes colombianos acesso a preços baixos, serviço eficiente e, claro, continuar com sua promessa de conectar as cidades mais remotas com qualquer parte do mundo.

Agradecemos o apoio que nossos viajantes, aliados, colaboradores, fornecedores, mídia, congressistas e demais governantes têm demonstrado à Viva. Infelizmente, chegamos a este ponto devido aos repetidos atrasos da Aeronáutica Civil e sua incapacidade de reconhecer que o que é melhor para a Viva é também o melhor para todos os colombianos.

Estamos orgulhosos do que conquistamos até agora e das decisões que tomamos para colocar a Viva e seus viajantes no centro de tudo o que fazemos. Continuamos esperançosos de que a Aeronáutica Civil tome medidas imediatas para garantir que o Viva continue pintando os céus de amarelo.

Para os passageiros afetados por nossa suspensão de operações, convidamos você a visitar www.vivaair.com para obter mais informações; ou, se assim o desejarem, podem aguardar instruções da Aeronáutica Civil, que já declarou publicamente que vai implementar planos de socorro aos passageiros afectados.