A atitude dos pais de Madeleine McCann com a jovem que diz ser sua filha desaparecida

A partir do momento em que a jovem polonesa Julia Wendell declarou online que acha ser Madeleine Mccan, menina desaparecida em 2007, as novidades sobre o caso voltaram a se tornar notícia.

De acordo com o portal Hello Magazine, a polícia preferiu acabar logo com os rumores e descartou qualquer ligação entre Julia e o caso de desaparecimento da menina britânica na Praia da Luz, em Portugal.

A mulher de 21 anos que diz ter poucas memórias da infância, nenhuma foto quando era bebê ou certidão de nascimento, apelou na Internet contato com Kate e Gerry McCann, pais da menina desaparecida, para fazer um teste de DNA.

Ela chegou a revelar em seu Instagram que o pedido foi atendido, mas logo depois voltou a pedir que as pessoas a ajudassem a entrar em contato com os britânicos.

A vidente Fia Johansson que passou a auxiliar Julia no caso, mencionou que a menina é “ingênua” e que tem sido procurada por pessoas que querem se passar por familiares de Madeleine.

Os pais de Madeleine, por sua vez, parecem que não responderam os pedidos e em seu site oficial ainda exibem um comunicado que diz: “Gerry e Kate não estão fazendo nenhuma declaração ou dando entrevistas, a menos que solicitado pela Polícia Metropolitana”.

É importante recordar que eles estão abertos apenas as investigações da polícia, que não deu credibilidade para as alegações da polonesa.

A família de Julia declarou recentemente que se sente “devastada” com a proporção que a história tomou e que tentaram impedir e pedir que ela parasse.

“A internet não vai esquecer, e é óbvio que Julia não é Maddie”, disseram.

