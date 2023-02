Viúva de Pelé fala sobre morte do Rei do Futebol pela primeira vez: ‘Sinto a companhia dele’

Márcia Aoki, viúva de Edson Arantes de Nascimento, o Pelé, falou ao “Fantástico”, da TV Globo, sobre os últimos dias ao lado do marido. Esta foi sua primeira entrevista exclusiva.

“É muito difícil dizer. Tenho memórias maravilhosas, tenho momentos de muitas saudades, de muita falta. E tenho momentos que são muito tristes. E têm momentos que eu sinto a força, a companhia dele. Eu sinto ele”, disse ao programa, que foi ao ar na noite do último domingo (26).

Ela continuou: “Existia um mundo, tanto meu como dele, muito interior, que eu não dividia com tantas pessoas. E ele também tinha os eventos, mas a vida íntima e particular era dentro de casa. E nisso a gente fez um mundo só nosso”.

Pelé e Márcia se casaram em 2016. Os dois não tiveram filhos e viviam em uma casa no Guarujá, litoral de São Paulo.

A viúva detalhou ainda o que classificou como sendo a essência de Pelé. “Eu não acredito que ele via como tratamento. Eu acredito que ele via como um momento que ele precisava enfrentar, como ele enfrentou várias crises. Essa era a essência dele. Se ele tinha um crise ou um problema, ele não pensava na crise ou no problema. Ele pensava apenas que tinha que viver, o que tinha que ser feito da melhor forma possível. Ele tinha essa essência de vida imensa, uma energia muito grande. Acho que é isso que fez ele se tornar também o Pelé.”

Morte de Pelé

Pelé morreu na tarde do dia 29 de dezembro, aos 82 anos. Ele estava internado desde novembro no hospital Albert Einstein, na capital paulista, para tratar de uma infecção respiratória após ele contrair covid-19 e também para reavaliação do tratamento que fazia de um câncer no cólon.

Na reavaliação, os médicos constataram que a doença tinha evoluído e que a quimioterapia não estava mais fazendo efeito.

O ex-atleta vinha fazendo sessões de quimioterapia desde 2021, quando foi detectada a doença, mas no início de 2022 os médicos descobriram metástases no fígado, pulmão e intestino.

Em nota, o hospital confirmou a causa da morte de Pelé. “O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, no dia de hoje, 29 de dezembro de 2022, às 15h27, em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia. O Hospital Israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda do nosso querido Rei do Futebol.”

