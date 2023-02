VÍDEO: Taxista bate em carro da PM para chamar a atenção e escapar de roubo, no ABC Paulista; veja

Taxista bate em viatura da PM para escapar de roubo e sequestro, em São Bernardo do Campo, SP (Reprodução/Twitter)

Uma câmera de segurança de um posto de combustíveis registrou o momento em que um taxista jogou o próprio carro contra uma viatura da Polícia Militar para fugir assaltantes, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista (assista abaixo). Os dois criminosos, de 32 e 39 anos, acabaram presos.

Taxista sequestrado bate em viatura da PM para chamar a atenção de policiais. Os bandidos até tentaram fingir naturalidade, mas foram presos em flagrante. pic.twitter.com/KhLP9L5nvV — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) February 26, 2023

O caso aconteceu na noite da última quinta-feira (23), no bairro Paulicéia. As imagens mostram um carro da PM parado no posto, quando o táxi se aproxima e houve a colisão. O taxista conseguiu sinalizar aos agentes que estava sendo vítima de um roubo.

Nesse momento, os dois bandidos desceram do carro e tentaram seguir andando normalmente, mas foram abordados pelos policiais e presos.

Na delegacia, o taxista disse que os homens o acionaram para uma corrida e, no meio do trajeto, anunciaram o roubo e deixaram claro que tinham a intenção de sequestrá-lo. Foi quando o motorista avistou a viatura da PM e decidiu agir, provocando a batida para chamar a atenção dos agentes.

Com os bandidos, foram recuperados o celular da vítima e R$ 141. Eles não chegaram a fazer nenhuma transação bancária, como planejavam. A PM também apreendeu com eles um simulacro de arma de fogo.

O caso foi registrado como roubo no 2º DP de São Bernardo do Campo.

LEIA TAMBÉM: