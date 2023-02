VÍDEO: Chefe ateia fogo e mata marido de funcionária no ABC Paulista; imagens são fortes

A Polícia Civil investiga a morte de Fabricio Alves de Araújo, de 45 anos, que foi atacado enquanto deixava a esposa no trabalho, em Mauá, no ABC Paulista. O chefe da mulher, Celso Edgar da Silva, de 29 anos, foi flagrado por câmeras de segurança no momento em que jogou um produto inflamável contra a vítima e ateou fogo.

O caso aconteceu na manhã da última sexta-feira (24), na Rua Giuseppe Pedotte. Segundo a Polícia Civil, no dia anterior, Fabricio e Celso haviam discutido depois que o chefe descontou R$ 120 do pagamento da funcionária.

Assim, no dia 24, enquanto Fabricio deixava a esposa no trabalho, Celso se aproximou do veículo em que ele estava. O vídeo mostra que eles trocaram algumas palavras e, em seguida, o chefe jogou algum produto contra a vítima e ateou fogo.

Fabricio saiu do carro, em chamas, enquanto sua esposa tentava desesperadamente ajudar. O homem foi levado ao Hospital Nardini, mas sofreu queimaduras em 80% do corpo e não resistiu aos ferimentos.

Celso fugiu após o crime e é procurado pela Polícia Civil. A corporação informou que já fez o pedido de prisão temporária dele, mas o caso ainda é analisado pela Justiça.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o caso é investigado pelo 3º Distrito Policial de Mauá. “A equipe da unidade trabalha para localizar o homem e realiza outras diligências para esclarecer todos os fatos”.

