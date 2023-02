‘Estamos sem chão’, diz viúva de dono do bar onde chacina deixou 7 mortos

A esposa do dono do bar onde uma chacina deixou sete pessoas mortas em Sinop, em Mato Grosso, disse estar “sem chão” e não saber por onde recomeçar. O marido foi uma das vítimas da violência.

Kelma Silva Santos Andrade, esposa de Maciel Bruno de Andrade Costa, de 35 anos, falou à TV Centro América. A entrevista foi reproduzida pelo “G1″.

“Tudo era ele, desde comer até a conta de água e luz era ele. Ele é o alicerce da casa. Quanto para a mãe dele, quanto para mim, estamos sem chão. Eu não sei por onde vou recomeçar. Eu trabalho, mas é difícil. Tudo era ele. Minha sorte é que minha família está do meu lado”, disse.

Na última terça-feira (21), dia da tragédia, ela disse que foi trabalhar no mercado e deixou os dois filhos em casa, já que era feriado. Ao ver a irmã entrando no comércio chorando, ela pensou que algo tivesse acontecido com os filhos.

“Quando ela [irmã] disse que era com Bruno, aí eu desabei. Eu saí correndo daquele mercado, gritando, parecendo uma louca. Todo mundo correndo atrás de mim porque ninguém estava entendendo nada. Ela me disse que era verdade, que tinha acabado de assassinar o Bruno, e eu falei que era mentira, que ele conhece todo mundo e seria impossível alguém matar ele”, lembrou Kelma.

Maciel, uma das vítimas da chacina de Sinop, e a esposa, Kelma (Reprodução/G1)

Na frente dos filhos, a viúva da vítima disse se mostrar forte. “Eu não posso desanimar. Uma coisa que ele me falava todo dia era de que me admirava, dizia que eu era guerreira, que sou forte. Ele me admirava muito como mãe e que se ele tivesse que escolher mil vezes, seria eu para ser a mãe dos filhos dele. Então, perto deles eu estou forte”, afirmou.

Os jogos de sinuca no bar, segundo ela, aconteciam a cada cinco meses. O clima no estabelecimento era tranquilo e nunca houve qualquer discussão.

Relembre o caso

Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, e Ezequias Souza Ribeiro, de 27, mataram sete pessoas em um bar após perderem cerca de R$ 4 mil em uma aposta de sinuca. Câmeras de segurança do local flagraram a ação.

Em um vídeo, é possível ver o momento em que um dos homens, com uma pistola, pede para que as algumas das vítimas fiquem viradas para a parede. Enquanto isso, um outro homem pega uma espingarda na caminhonete e atira. Algumas das pessoas que estavam no local tentam correr, mas acabam atingidas.

Após a execução, os homens roubaram o dinheiro que está em uma das mesas de sinuca, além de outros objetos, e fugiram em uma caminhonete.

Edgar acabou se entregando às autoridades depois de saber da morte do comparsa Ezequias em confronto com a PM (Polícia Militar).

LEIA TAMBÉM: