Público avalia Carnaval de São Paulo; veja a nota que a cidade ganhou

Prévia levantada pelo Observatório do Turismo e Eventos da Prefeitura de São Paulo apontou a evolução e a aprovação do Carnaval 2023 na cidade. A pesquisa ainda será concluída com os resultados deste fim de semana.

O primeiro dado que chama atenção até agora é o crescimento da participação feminina no evento. No Carnaval de rua, até fim de semana passado, elas totalizaram 57,8% do público, alta de 2,3% com relação a 2020. Quanto ao público masculino, houve uma queda proporcional de 3%, fechando em 41,9%.

O público feminino foi maior também no sambódromo, nos desfiles das escolas de samba: 59,7%.

Com relação à organização do Carnaval de rua, 96,3% apontaram como positiva, resultado 14% maior que em 2020.

A nota final para o evento foi de 8,8, em escala de zero a dez — para o público que esteve no sambódromo a nota final foi 9 (mais de 50% deram 10). Há grande expectativa também no apoio da Prefeitura para o evento para os próximos anos: 99% esperam que sim, 3,6% a mais em 2020.

Perfil do folião de SP

A pesquisa do Observatório do Turismo e Eventos mostrou ainda uma elevação da faixa estaria no Carnaval de rua em 2023: 36,8% entre 30 e 39 anos, 17,5% entre 40 e 49 anos (116% a mais que em 2020), e 6,3% de 50 a 59 anos. Na ponta oposta, houve uma queda de 39,4% na faixa de 25 a 29 anos, que alcançou 19,6% do total.

Com relação ao local de residência, 81,4% são moradores da Capital, 34% da região metropolitana, 4,3% do interior paulista, 3,3% de outros Estados e 0,7% de estrangeiros.

O gasto médio dos turistas foi de R$ 1.278, quase o dobro na comparação com 2020.

No sambódromo paulistano o público segue fiel: 63,8% são moradores da cidade, 19,6% da região metropolitana, 12,9% do interior paulista e 4,3% de outros estados. O gasto médio dos turistas na cidade foi de R$ 1.307.