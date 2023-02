Sorteio de R$ 3,8 milhões: Esses foram os números da Mega-Sena deste sábado

Neste sábado (25), foram sorteados os números do concurso 2568 da Mega-Sena, em São Paulo, que pode pagar R$ 3,8 milhões para quem acertar as seis dezenas premiadas da noite.

Confira quais números foram sorteados:

22 - 29 - 49 - 35 - 16 - 38

No sorteio anterior, uma aposta do Distrito Federal acertou as seis dezenas do concurso 2.567 da Mega-Sena, que foi feito na na quinta-feira (23), e levou R$ 8.548.140,96, prêmio que estava acumulado.

A aposta premiada, que foi feita num jogo simples com seis dezenas, foi realizada na Lotérica Ponto Certo, no Setor O da Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal.

Nesta noite também aconteceu o sorteio da Quina, concurso 6085, que tinha o prêmio estimado de R$ 8,6 milhões. Na última semana teve 103 ganhadores e pagou o prêmio individual de R$ 23.886,63. Os 5.786 acertadores da quadra receberam individualmente R$ 607,45.

Confira os números sorteados neste sábado

44 - 57 - 24 - 66 - 13

Por fim, a Lotofácil, concurso 2748, com prêmio estimado de R$ 1,5 milhão, também empolgou os jogadores do fim de semana. Confira abaixo os números que saíram!

01 - 04 - 02 - 19 - 16

06 - 09 - 22 - 08 - 14

23 - 05 - 12 - 24 - 10

Como apostar na Mega-Sena

Não foi desta vez? Você pode tentar a sorte na Mega-Sena na semana que vem.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal em todo o País ou pela internet.

É preciso marcar de seis a 15 números entre os 60 disponíveis no volante, podendo deixar que o sistema escolha os números aleatoriamente (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

