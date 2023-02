Saiba como ajudar as vítimas das chuvas no Litoral Norte de São Paulo

Veja como ajudar as vítimas do desastre no Litoral Norte de São Paulo

As fortes chuvas que atingiram o Litoral Norte de São Paulo neste feriado de Carnaval deixaram mortos, desabrigados e desalojados. Diante do cenário devastador, uma corrente do bem tem se formado para ajudar aqueles que mais precisam.

Veja como é possível contribuir :

Em razão do grande número de doações, os telefones do Fundo Social de São Paulo estão congestionados. Por isso, interessados em fazer doações devem se dirigir diretamente ao depósito do Fundo Social, localizado na Avenida Marechal Mário Guedes, 301, no Jaguaré, Zona Oeste da Capital, entre 8h e 17h.

Além disso, as doações também podem ser feitas em dinheiro.

Para doar cestas básicas:

Conta Bancária

Banco do Brasil

Agência nº 1897-X

Conta corrente nº 19.490-5

CNPJ/MF nº 44.111.698-0001/98

Chave Pix:

CNPJ/MF nº 44.111.698-0001/98

Para doar cobertores:

Conta Bancária

Banco do Brasil

Agência nº 1897-X

Conta corrente nº 19.771-8

CNPJ/MF nº 44.111.698-0001/98

Chave Pix:doacoesfussp@sp.gov.br

Confira os principais pontos de arrecadação :

Estações

As empresas ligadas à Secretaria de Transportes Metropolitanos como a CPTM, EMTU, Metrô e a Estrada de Ferro Campos do Jordão estão com 193 pontos de arrecadação distribuídos nos terminais e estações para doações às vítimas das chuvas no Litoral Norte.

As concessionárias ViaMobilidade e Via Quatro também estão participando da campanha e tem pontos de coletas em todas as estações.

Caraguatatuba

O Cemug (Centro Esportivo Municipal) está recebendo doações organizadas pelo Fundo Social de Caraguatatuba. Quem quiser doar, basta se dirigir a Avenida José Herculano, 50, no Jardim Britânia, das 8h às 18h. Para mais informações, ligue para: (12) 3897-5656.

São Sebastião

O Fundo Social de São Sebastião está recebendo doações em sua sede, na Rua Capitão Luiz Soares, 33, no Centro. As regionais da SESEP (Secretaria de Serviços Públicos) também estão recebendo doações. Para mais informações, ligue para (12) 3892-4991.

O CAE (Centro de Apoio Educacional) do Pontal, na Rua Vereador João Orlando de Carvalho, 410, em São Sebastião, também está recebendo doações.

Além disso, São Sebastião está recebendo doações em dinheiro:

Banco do Brasil

Agência: 0715-3

Conta corrente: 54708-5 ou Chave Pix: CNPJ 28.086.952/0001-99

O Instituto Verdescola também recebe doações no endereço Avenida Marginal, 44, Praia Barra do Sahy, ou via pix: verdescola@verdescola.org.br.

Ubatuba

O Fundo Social de Solidariedade de Ubatuba está arrecadando doações na Avenida Governador Abreu Sodré, Perequê-Açu. Doações em dinheiro também são aceitas:

Banco Santander

Agência: 0502

Conta Corrente: 45.000012-9

Titular: Prefeitura Municipal de Ubatuba (Fundo Social de Solidariedade)

CNPJ: 46.482.857/0001-96

Para mais informações, ligue (12) 3833-1021.

Guarujá

O Fundo Social de Solidariedade de Guarujá estará recebendo doações na Rua Cavalheiro Nami Jafet, 549, no Centro, das 8h às 17h.

Para mais informações, ligue (13) 3386-4324.

Bertioga

O Fundo Social de Solidariedade de Bertioga está recebendo doações na Rua Walter Pereira Prado, 77, no Centro, das 8h às 17h. Para mais informações, ligue (13) 99787-6600 / 3317-1397.

Ilha Bela

O Fundo Social de Ilha Bela está recebendo doações na Rua Guaiamu, 56 – Perequê. Para mais informações, ligue para (11) 99932-7150.