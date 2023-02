Petrobras vai doar R$ 1 milhão para vítimas da tragédia em São Paulo

Número de mortos pelas fortes chuvas chega a 49 no Litoral Norte de SP Barra do Sahy (Rovena Rosa/Agência Brasil)

A Petrobras anunciou que irá doar R$ 1 milhão para os municípios atingidos pelas chuvas no litoral norte de São Paulo. O valor será destinado para a compra de itens de primeira necessidade, como alimentos, produtos de higiene e de limpeza, e eletrodomésticos para famílias que vivem comunidades em São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela, Bertioga e Guarujá.

A doação vai ser administrada pelo Movimento União BR, por meio do Instituto da Criança, uma organização sem fins lucrativos. Essa parceria já havia sido realizada em 2022, quando a Petrobras ajudou regiões impactadas por enchentes em Pernambuco.

Veja como ajudar as vítimas do desastre no Litoral Norte de São Paulo

As cidades do litoral de São Paulo foram atingidas por volumes recordes de chuvas entre os dias 18 e 21 deste mês. Os números apontam para 57 mortos em São Sebastião e mais de 3 mil pessoas desalojadas ou desabrigadas na região.

LEIA TAMBÉM: Buscas são suspensas em São Sebastião, região afeta pelas fortes chuvas

“Por meio dessas ações, colocamos em prática nossa política de Responsabilidade Social e reforçamos a solidariedade com as comunidades que foram atingidas por essa calamidade, somando esforços com o Poder Público e a sociedade civil para o apoio à região”, disse o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, em nota divulgada no site da companhia.

Doações anteriores

A Petrobras reforçou que já vem prestando apoio na região por meio da subsidiária Transpetro. As medidas emergenciais incluem campanhas de arrecadação de itens de alimentação, limpeza e higiene para as famílias atingidas, além da disponibilização de combustível de aviação, bases de apoio, equipamentos e equipes para apoiar as autoridades no resgate às vítimas.

Bombeiros suspendem buscas em São Sebastião (Rovena Rosa/Agência Brasil)

Buscas são suspensas em São Sebastião

As fortes chuvas voltaram a atingir São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, e fizeram com que o Corpo de Bombeiros paralisassem as buscas na região, que foi uma das mais afetadas pelos temporais. Houve deslizamentos de encostas, alagamentos e bairros isolados devido à interdição de vias de acesso. Até o momento, 57 pessoas foram encontradas mortas no destino e mais de 3 mil estão desalojadas ou desabrigadas em todo estado.

LEIA TAMBÉM: Saiba como ajudar as vítimas das chuvas no Litoral Norte de São Paulo