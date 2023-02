Buscas são suspensas em São Sebastião, região afeta pelas fortes chuvas

As fortes chuvas voltaram a atingir São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, e fizeram com que o Corpo de Bombeiros paralisassem as buscas na região, que foi uma das mais afetadas pelos temporais.

Houve deslizamentos de encostas, alagamentos e bairros isolados devido à interdição de vias de acesso. Até o momento, 57 pessoas foram encontradas mortas no destino e mais de 3 mil estão desalojadas ou desabrigadas em todo estado.

A chuva deve continuar nos próximos dias. O litoral norte de São Paulo deve se manter alerta neste final de semana para o risco de movimentação de solo. O alerta está no boletim de Previsão de Risco Geo-Hidrológicos, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) para este sábado (25).

Segundo o boletim, considera-se alta a possibilidade de movimentos de massa na Baixada Santista e no litoral norte paulista, com especial atenção para a faixa entre Guarujá e São Sebastião.

Vídeo choca Prefeitura

A Prefeitura de São Sebastião, no litoral Norte de São Paulo, postou um vídeo em suas redes sociais, onde pede “empatia” e destaca que o momento não é para turismo na região: “Vamos ter empatia! Vamos ter solidariedade! Não é o momento para os turistas visitarem São Sebastião”, escreveu a administração.

Do total de mortes, 53 ocorreram na cidade e uma em Ubatuba. Até a tarde desta sexta-feira (24), o balanço divulgado pela Defesa Civil apontava que cerca de 30 pessoas seguem desaparecidas e mais de 4 mil estão fora de suas casas, entre desabrigados e desalojados.

