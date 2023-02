Como é a vida da jovem que diz ser Madeleine McCann

O desaparecimento de Madeleine McCann é um dos casos mais conhecidos no mundo. Há quinze anos a garotinha nunca mais foi vista depois que seus pais passavam férias na Praia da Luz, em Portugal.

As investigações continuam em aberto e recentemente o aparecimento de uma jovem polonesa chamada Julia Faustyna que alega ser “Maddie” colocou o caso em evidencia novamente.

Por que a garota polonesa afirma ser Madeleine McCann?

Por meio da conta de Instagram @iammadeleinemccan, a polaca de 21 anos contou a sua história, revelando que foi raptada em Portugal quando era pequena e que não tem certidão de nascimento.

Ele também compartilhou imagens com supostas semelhanças com Maddie e com os pais da menina Kate e Gerry McCann. Em sua rede social, ele contou que os McCann aceitaram passar por um teste de DNA.

Enquanto alguns apoiam a jovem, outros dizem que ela não é nada parecida e que sua história é tão cheia de incoerências quanto o caso em geral.

“Tenho olhos, formato de rosto, orelhas, lábios parecidos, tinha um espaço entre os dentes”, escreveu ele em um post. “Preciso saber a verdade. Preciso de um teste de DNA e preciso falar com os pais de Madeleine. Me ajude!”.

Atualmente, Julia é uma estudante universitária de medicina em Wroclaw. Segundo uma publicação, ela é adotada, mora na Alemanha e viveu toda a infância sendo abusada, presumivelmente por um dos suspeitos do caso Madeleine.

Em outra imagem, Julia diz que não se lembra da maior parte da sua infância, mas que uma das lembranças que ela tem é “muito forte”, já que estava de férias em um lugar quente onde havia praia e prédios de apartamentos.

“Lembro que vi tartarugas na praia, era uma enseada pequena. Eu vi tartarugas e havia outras crianças e elas tentaram tocá-las. Não vejo minha família nesta memória”, escreveu ela.

Ela ainda acrescenta que teve uma infância traumática, mas quase não se lembra de nada antes dos seus 7 anos.

A jovem revelou que começou a desconfiar de seus pais e acusa que eles se recusam a mostrar-lhe a certidão de nascimento.

Madeleine McCann tinha apenas três anos quando desapareceu de um apartamento durante as férias da família na Praia da Luz, Portugal, em maio de 2007. Ela estava no mesmo quarto que seus irmãos gêmeos enquanto seus pais, Kate e Gerry McCann, saíam para jantar com alguns amigos em um restaurante próximo.

Quando Kate foi verificar seus filhos por volta das 22h, ela não encontrou Maddie em sua cama. A porta e a janela do quarto estavam abertas. As investigações foram iniciadas imediatamente, mas menina nunca foi encontrada.

As autoridades hoje acreditam que o principal suspeito, o pedófilo alemão Christian B., matou a menina.

