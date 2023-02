Cantor sertanejo de 17 anos morre ao ser atingido por raio em fazenda, em Goiás

Cantor sertanejo Kayo, da dupla com Kayck, morre após ser atingido por raio em fazenda, em Goiás (Reprodução/Redes sociais)

O cantor sertanejo Kayo Silva, de 17 anos, que formava dupla com Kayck, seu irmão gêmeo, morreu após ser atingido por um raio na fazenda em que morava, em Cumari, Goiás. De acordo com informações do Hospital Municipal da cidade, ele chegou a ser levado para a unidade, mas não resistiu.

O caso aconteceu na tarde quinta-feira (23). Familiares contaram que Kayo estava na frente de casa, quando houve a descarga elétrica. Ele ficou desacordado e foi levado ao hospital, mas não reagiu mais.

O rapaz, que cursava o 3º ano do ensino médio, sonhava em fazer sucesso ao lado do irmão. Os dois costumavam se apresentar na região em vários eventos, como a Expo Canta 2022, em Catalão.

Em nota divulgada nas redes sociais, o Sindicato Rural de Catalão lamentou a morte do adolescente e ressaltou o talento que ele tinha para a música.

“Kayo, junto com o irmão impressionou os jurados do Expo Canta 2022 com sua simplicidade e talento. Reiteramos os sentimentos pesar desejando força aos familiares”, escreveu a entidade.

