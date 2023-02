Acumulada, Quina sorteia prêmio de R$ 3,2 milhões; confira se você acertou dessa vez

O concurso 6084 da Quina, que foi realizado na noite desta sexta-feira (24), no Espaço da Sorte, em São Paulo, pode pagar um prêmio de R$ 3,2 milhões para quem acertar as cinco dezenas.

Confira os números sorteados:

07 - 71 - 17 - 64 - 38

Para jogar na Quina, o apostador tem que marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira, o sistema pode escolher os números aleatoriamente através da Surpresinha. Ainda é possível concorrer com a mesma aposta por três, seis, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

O sorteio acontece sempre a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, de segunda a sábado. Quem quiser arriscar um ou mais palpites tem até as 19h. É possível se dirigir a qualquer casa lotérica do Brasil ou acessar os canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal.

O preço da aposta com cinco números é de R$ 2.

Último concurso

O concurso 6083 da Quina, que ocorreu na noite de quinta-feira (23), não teve ganhadores na faixa principal. Assim, o valor acumulou.

No total, 54 apostas marcaram a quadra e ganharam, cada uma, R$ 6.353,52. Outros 3.499 jogadores fizeram o terno e levaram R$ 93,38.

LEIA TAMBÉM: