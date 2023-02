VÍDEO: Homem joga carrinho de compras contra mulher dentro de supermercado; vítima desmaiou

Câmeras de segurança de um supermercado em Santo Antônio do Descoberto, cidade goiana que fica no Entorno do Distrito Federal, registraram quando um cliente agrediu uma mulher com um carrinho de compras. Nas imagens é possível ver quando o homem, que não era conhecido da vítima, pegou o item, levantou para o alto e arremessou contra ela, que desmaiou (assista abaixo).

Homem joga carrinho de compras na cabeça de mulher dentro de mercado pic.twitter.com/Ud78or2VXj — Babilônia (@babiloniaam) February 23, 2023

O caso aconteceu no último dia 16. As imagens que circulam nas redes sociais mostram quando o homem estava na fila do caixa e a mulher estava parada, logo atrás. Ela falava no celular quando, de repente, o agressor se afastou, pegou o carrinho de compras e jogou contra a vítima.

O vídeo mostra que a mulher ficou caída no chão, desacordada, enquanto outros clientes e funcionários do supermercado tentavam entender o que tinha acontecido. Em nota, o Atacadão Dia a Dia repudiou a agressão e informou que prestou o devido socorro à vítima.

A Polícia Militar foi chamada e conduziu o cliente até a delegacia. Lá, ele foi ouvido e disse que a mulher praticou bullying contra ele e o chamou de “gay”. O caso foi registrado como lesão corporal de natureza leve e, após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), ele foi liberado.

Já a vítima disse que não conhece o agressor e que, naquele momento, estava respondendo a algumas mensagens de áudio no celular. Ela negou que tenha feito qualquer menção a ele ou dirigido qualquer provocação. Segundo ela, o agressor disse no momento que jogou o carrinho que fez isso “para servir de lição”.

Conforme a Polícia Civil, o homem já tinha antecedentes criminais por uma tentativa de homicídio, em 2021, cometida no âmbito de violência doméstica.

