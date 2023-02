Vidente que previu que Madeleine McCann apareceria esse ano se envolve no caso novamente

O caso da menina Madeleine McCann, que desapareceu em Portugal em 2007, voltou a ser notícia mundial depois que a jovem polonesa, Julia Wendell, afirmou ser a britânica e pediu um teste de DNA para os pais Kate e Gerry McCann.

De acordo com o portal de notícias Publimetro, novas informações começam a surgir e a previsão de uma vidente feita em 2019 foi relembrada.

Em outubro daquele ano, a médium persa Fia Johansson afirmou que a pequena Maddie, como era seu apelido, não estava morta.

“Eu sei que ela não está morta porque quando as pessoas estão mortas elas se comunicam comigo, mas ela não”, explicou a vidente que supostamente já ajudou a resolver outros casos de desaparecimento juntamente ao FBI.

Fia garantiu na época que durante 2023 ou 2024, a menina desaparecida voltaria para sua família real. Ela ainda acrescentou que era provável que a jovem não se lembre de nada.

Foto: Instagram @iammadeleinemccan

“Ela não sabe dos pais. Ele não se lembra de nada. Ele está realmente vivendo bem”, disse, informando também a menina teria um pai de origem alemã.

Atualmente, Fia revelou que voltou a trabalhar no caso e que está em contato com Julia. Ela fez um apelo nas redes sociais para que as pessoas não a atacassem e também mencionou que a polonesa corre perigo.

Julia informou recentemente nas redes sociais que Kate e Gerry McCann aceitaram fazer um teste de DNA.

