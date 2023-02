Vidente alerta que jovem que afirma ser Madeleine McCann está em perigo

Julia Wendell, uma jovem de 21 anos, está no centro das notícias depois que afirmou ser Madeleine McCann, uma criança que desapareceu misteriosamente na Praia da Luz em 2007, enquanto sua família passava férias em Portugal.

A polonesa usou o Instagram para apresentar semelhanças com a menina que foi raptada antes de completar quatro anos e declara que também foi abusada por um pedófilo alemão suspeito no caso.

De acordo com o Daily Star, Julia agora pode estar em perigo devido à exposição nas redes sociais. Quem fez um alerta para a situação foi a vidente persa Dra. Fia Johansson, que supostamente já ajudou o FBI a resolver casos.

Com mais 9,3 milhões de seguidores no Instagram, a médium fez um vídeo para dizer que rastreou Julia em uma pequena cidade perto da fronteira Alemanha com a Polônia.

Ela informou que sua equipe de investigadores detectou e-mails e mensagens duvidosas enviadas para Julia.

“Meus investigadores descobriram que três pedófilos estavam tentando atrair Julia para hotéis dizendo que eram amigos da família McCann tentando resolver o mistério de Madeleine. É realmente uma situação triste”, explicou, agregando que a jovem está desamparada, pois sua família se recusa a apoiar sua versão.

Em relatos, Julia conta que pensou ser Madeleine “alguns meses atrás” depois de conversar com sua avó e questionar porque ela não se lembra de grandes partes de sua infância.

A família, por sua parte, diz não entender o que a jovem pretende conseguir e apela que ela precisa de ajuda psicológica.

