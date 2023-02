Transportadora promove campanha para ajudar comunidades afetadas pelas chuvas no Litoral Norte

Saiba como ajudar as vítimas das chuvas no Litoral Norte (Prefeitura de São Sebastião/Divulgação/ABr)

A transportadora RTE Rodonaves está promovendo uma campanha com o objetivo de ajudar as comunidades mais afetadas pelas fortes chuvas no Litoral Norte de São Paulo.

Todas as unidades da empresa funcionarão até o dia 10 de março como postos de arrecadação para doações de cestas básicas, água mineral, kits de higiene, limpeza e itens de dormitório, como cobertores, colchões, travesseiros e roupas de cama, em geral.

A empresa garante que o envio das arrecadações acontecerá no mesmo ritmo de doações, que serão transportadas por caminhões da companhia até as cidades afetadas pelas chuvas.

Balanço

A unidade parceira da RTE Rodonaves em Caraguatatuba, a mais próxima da cidade de São Sebastião, arrecadou e já levou nos últimos dias cerca de 10 toneladas de itens para Boiçucanga, Barra do Sahy e Barra do Una.

Para consultar onde há uma unidade da transportadora mais próxima para fazer doações, basta acessar o link.

