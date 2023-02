Preso um dos suspeitos de roubar Péricles; rapaz é vizinho da mãe do sambista e estava foragido

A Polícia Civil prendeu um suspeito de envolvimento no assalto ao cantor Péricles, que teve seu carro de luxo roubado em Santo André, no ABC Paulista. Guilherme Toshihiko Shiozuka, de 23 anos, mora perto da mãe do sambista, no bairro Camilópolis, onde o crime ocorreu. Um comparsa ainda é procurado.

O artista foi abordado pelos bandidos na noite do último dia 16. Um vídeo registrou o momento em que ele se preparava para entrar no carro, um Land Rover Discovery cinza, ano 2022, quando um criminoso encapuzado e armado anunciou o assalto (veja abaixo). Depois, um comparsa se aproximou em um carro branco e ambos fugiram.

No dia seguinte, o carro foi encontrado desmontado, na Zona Leste de São Paulo, após uma denúncia anônima. Desde então, os suspeitos eram procurados e Shiozuka acabou detido.

De acordo com o delegado Fábio Pinheiro Lopes, diretor do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), as investigações apontaram para o rapaz, que já tem uma extensa ficha criminal e estava foragido da Justiça.

Ele foi preso por agentes da Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptações de Veículos e Cargas (Divecar), subordinada ao Deic. Conforme o delegado Dimas Pinheiro, Shiozuka estava no carro branco que deu apoio enquanto o comparsa abordava Péricles. Esse segundo suspeito, no entanto, ainda é procurado.

A defesa de Shiozuka não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Carro do cantor Péricles foi localizado desmontado, na Zona Leste de São Paulo (Divulgação/Polícia Militar)

O roubo

Péricles estava acompanhado da esposa e da filha mais nova e se preparava para entrar no veículo, na porta da casa da mãe dele, no bairro Camilópolis, quando um criminoso os abordou.

Vídeos que circulam nas redes mostram quando Péricles abrindo a porta do carro do carona enquanto a esposa dele, Lidiane Faria, ao perceber a aproximação do criminoso, atravessa a rua com a filha, Maria Helena, de 3 anos. É quando o bandido encapuzado anuncia o roubo.

Péricles levanta as mãos e o assaltante pega sua bolsa. Em seguida, ele entra no carro. O cantor segue se afastando com os braços erguidos e depois chega a caminhar na direção da porta do motorista. Um carro branco com outro criminoso se aproxima e, na sequência, o assaltante foge levando o veículo do artista.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Santo André. Além do carro, também foram roubados cartões bancários e documentos.

Extensa ficha criminal

Conforme a polícia, o suspeito preso é um velho conhecido das autoridades, pois foi investigado por vários crimes patrimoniais, roubos e receptação.

Um dos casos foi o assalto a uma jovem de 29 anos, em maio do ano passado, no mesmo dia em que ela ia se casar. Na ocasião, o criminoso teria tentado roubar o carro dela e, enquanto ela pediu para tirar o vestido do veículo, ele atirou. O irmão dela acabou ferido.

Por conta desse caso, ele foi denunciado pelo Ministério Público Estadual pelo crime de tentativa de latrocínio. Em julho do ano passado a prisão dele foi decretada pela Justiça, mas Shiozuka estava foragido.

