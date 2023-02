Com medo de chuva, menino com autismo ‘foge’ de apartamento e é encontrado após 14 horas

Menino com autismo 'foge' de apartamento com medo do temporal (Divulgação/Pixabay)

Um menino de 12 anos com autismo “fugiu” do apartamento em que estava com a família por medo do barulho da forte chuva que atingiu a cidade de Bertioga, no litoral de São Paulo, no último sábado (18).

A criança ficou nada menos do que 14 horas desaparecida e foi encontrada por uma moradora na praia de São Lourenço.

O garoto e a família são de Santo André, no ABC Paulista, e estavam em um condomínio na Riviera de São Lourenço. Segundo Sofia Gloria de Albuquerque, prima do menino, ele estava muito machucado e cheio de arranhões pelo corpo. As informações são do “G1″.

Sofia contou que a “fuga” aconteceu enquanto os pais da criança dormiam. “Por volta das 19h, os familiares chamaram por ele e não o encontraram no apartamento. Eles começaram a procurar e perceberam que ele tinha saído para a rua”, explicou ao site.

Uma verdadeira mobilização para achar o menino tomou conta do condomínio. Moradores e turista começaram a procurar por ele, mesmo embaixo de chuva. Além disso, foram feitas publicações nas redes sociais.

Finalmente encontrado

O garoto foi finalmente encontrado na manhã de domingo (19), por volta das 10h30. Ele estava na Praia de São Lourenço, próximo a uma casa que fica na praia.

Segundo a prima, a dona da casa contou que ele estava batendo na porta, mas achou que fosse o temporal e ignorou. Depois de 40 minutos, ela resolveu checar o que era e viu o menino. A moradora, então, o levou para o condomínio e o entregou à família.

