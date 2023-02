Assassino de chacina em bar confessa crime; entenda o caso que chocou Mato Grosso

O segundo autor da chacina em um bar de Sinop, em Mato Grosso, confessou, de forma informal, o crime à polícia, após se entregar na manhã desta quinta-feira (23). As informações são do “G1″.

Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, vai responder por sete homicídios qualificados, segundo o delegado Bráulio Junqueiro. Sua prisão ocorreu em um imóvel no Bairro Jardim Califórnia, na cidade onde o crime foi cometido. Ele se entregou às autoridades depois de saber da morte do comparsa Ezequias Souza Ribeiro, de 27, em confronto com a PM (Polícia Militar).

“Quando chegamos [no imóvel] ele abriu o portão, com a mão na cabeça e já se entregou. Nós o conduzidos para delegacia e, agora, vamos interrogá-lo e adotar as providências legais cabíveis ao caso”, disse o delegado, segundo o site de notícias.

O delegado afirmou ainda que Edgar já apresentou uma versão sobre o caso, mas as informações não foram divulgadas. “Informalmente, ele já confessou, não tem como negar. Ele também apresentou a versão dele, em off, pra gente. Agora, dentro das nossas competências, vamos formalizar e terminar a investigação.”

O caso

Edgar e Ezequias mataram sete pessoas em um bar após perderem cerca de R$ 4 mil em uma aposta de sinuca. Câmeras de segurança do local flagraram a ação.

No vídeo, é possível ver o momento em que um dos homens, com uma pistola, pede para que as algumas das vítimas fiquem viradas para a parede. Enquanto isso, um outro homem pega uma espingarda na caminhonete e atira. Algumas das pessoas que estavam no local tentam correr, mas acabam atingidas.

Após a execução, os homens roubaram o dinheiro que está em uma das mesas de sinuca, além de outros objetos, e fugiram em uma caminhonete.

