Acumulada, Mega-Sena pode pagar R$ 9 milhões para quem acertar as seis dezenas

Mega-Sena volta hoje com prêmio de R$ 9 milhões (Reprodução)

O concurso 2567 da Mega-Sena, que foi realizado na noite desta quinta-feira (23), no Espaço da Sorte, em São Paulo, pode pagar um prêmio de R$ 9 milhões para quem acertar a faixa principal.

Veja abaixo os números sorteados:

30 - 10 - 60 - 58 - 11 - 19

As apostas puderam ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

É preciso marcar de seis a 15 números entre os 60 disponíveis no volante, podendo deixar que o sistema escolha os números aleatoriamente (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Último sorteio

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2566 da Mega-Sena, realizado na noite de sábado (18). Com isso, o prêmio acumulou.

A quina teve 60 apostas vencedoras, sendo que cada uma vai receber R$ 36.334,95. A quadra registrou 3.862 ganhadores, com prêmio de R$ 806,42 cada.

LEIA TAMBÉM: