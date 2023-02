Vidente trabalha no caso e faz apelo sobre menina que diz ser Madeleine McCann

Julia Wendell é mais nova jovem que ganhou destaque ao afirmar ser Madeleine McCann, menina que desapareceu misteriosamente na Praia da Luz, em Portugal.

A mulher de 21 anos que acredita ser a filha desaparecida de Kate e Gerry McCann, compartilhou fotos que indicam a semelhança física com a menina e pediu um teste de DNA, que foi ignorado pela polícia. No entanto, Julia declarou que a família McCann fará um teste para comprovar sua verdadeira identidade.

De acordo com o Daily Star, uma vidente persa conhecida como Dra. Fia Johansson, que supostamente ajudou a polícia em casos de pessoas desaparecidas nos Estados Unidos, está cooperando com Julia.

A médium fez um vídeo em suas redes sociais explicando seu envolvimento no caso e pediu para as pessoas pararem de atacar a jovem com palavras de ódio e julgamentos.

“A saúde mental de Julia, neste momento, não está bem por causa de muitos haters por aí, por causa de muitos comentários e muita maldade que passou diretamente para sua pele. Neste momento, ela precisa de ajuda. (...) Estou dizendo a vocês, minha equipe e eu, que já estamos investigando sobre sua família, seu histórico, de onde ela veio, a qual família ela pertencia, em que escola ela realmente estudou e todos os outros detalhes”, contou aos seguidores.

Até o momento, nenhum resultado de DNA ou data prevista foi divulgada.

Veja também: Detetive do caso Madeleine McCann revela o que pensa de jovem polonesa que diz ser a menina desaparecida